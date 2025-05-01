تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– تطوان : 5 ملم
– الحاجب وطنجة – الميناء : 02 ملم
– زاكورة : 01 ملم
– طنجة والناظور ومكناس وفاس : أقل من ملم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الله يحفظ الجميع من حوادث السير فهاد الظروف.
السرعة الزائدة في هذا الطقس قد تكون قاتلة.
الضباب فمدينة تطوان كيشكل خطر على مستعملي الطريق.
في هذه الظروف الجوية يجب توخي الحذر الشديد.
لا تنسوا تشغيل الأضواء أثناء القيادة في الضباب.
تأكد من حالة السيارة قبل الانطلاق فالشتا.
مدينة تطوان تشهد أمطارًا وضبابًا كثيفًا فانتبهوا.
الوقاية خير من الندامة فخليو بالكم.
السياقة فهاد الأجواء خاصها بزاف ديال الحذر.
الطريق زلقة مع الأمطار وخصنا نكونو واعين.
السائقين خاصهم يشعلو الضو ويمشيو بشوية.
الطرق تكون أكثر خطورة في الأمطار والضباب.
مهم بزاف تحافظ على مسافة الأمان بين السيارات.