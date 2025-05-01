تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– تطوان : 5 ملم

– الحاجب وطنجة – الميناء : 02 ملم

– زاكورة : 01 ملم

– طنجة والناظور ومكناس وفاس : أقل من ملم.