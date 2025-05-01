close button
في يومهم الأممي.. محمد بوجيدة، سيرة نضالية عنوانها الوفاء لقضايا العمال والوطن

في يومهم الأممي.. محمد بوجيدة، سيرة نضالية عنوانها الوفاء لقضايا العمال والوطن

1 مايو، 2025 - 1:09 مساءً
0

هبة بريس – محمد زريوح

في اليوم الأممي لفاتح ماي، يوم يُرفع فيه صوت الطبقة العاملة عاليًا، وتُستحضر فيه التضحيات الجسام للمناضلين النقابيين، تتجه الأنظار نحو أحد أعمدة النضال الاجتماعي بإقليم الناظور، الفاعل السياسي والنقابي محمد بوجيدة، الذي كرّس حياته لخدمة قضايا العمال والدفاع عن كرامتهم في مواجهة كل أشكال الاستغلال والتهميش.

محمد بوجيدة، الرئيس السابق للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والأمين الجهوي السابق لنفس الإطار، بصم مسارًا طويلًا ومشرفًا في العمل النقابي والسياسي. لم يكن مجرد مسؤول نقابي، بل كان حاملًا لهموم الوطن، مدافعًا شرسًا عن القضايا العمالية، ومناصرًا ثابتًا للعدالة الاجتماعية. وقد خاض معارك نضالية كثيرة، وساهم في تحقيق مكتسبات مهمة لفائدة الطبقة الكادحة، فاستحق عن جدارة أن يُصنف ضمن الوجوه البارزة في النضال النقابي على مستوى الإقليم والجهة، بل وحتى على الصعيد الوطني.

ما يُميز مسار بوجيدة ليس فقط التزامه النقابي، بل أيضًا مواقفه الصلبة تجاه القضايا الوطنية الكبرى، حيث ظل يُردد في كل خرجاته أن خدمة الوطن تبدأ بالدفاع عن حقوق أبنائه، وفي مقدمتهم العمال والمهمشون. كان صوته دائمًا حاضرًا في النقاشات الوطنية، متمسكًا بمبادئه، وفيًا لتاريخه النضالي، ومؤمنًا بأن النضال النقابي لا ينفصل عن الانتماء الوطني الصادق.

وعلى امتداد سنوات من العطاء، حظي محمد بوجيدة بعدة تكريمات من هيئات نقابية وسياسية ومدنية، اعترافًا بجهوده الكبيرة وإخلاصه في الدفاع عن قضايا الشغيلة. وكان آخرها خلال احتفالات فاتح ماي، حيث عبّر زملاؤه ورفاقه في درب النضال عن امتنانهم لشخصه وتقديرهم لمسيرته التي لم تعرف الملل ولا التراجع، متمنين له الشفاء العاجل والعمر المديد ليواصل إشعاعه.

حب محمد بوجيدة لمدينة الناظور لم يكن شعارًا عابرًا، بل اختاره مسارًا عمليًا، حيث ظل وفيًا لأبنائها، مدافعًا عن تنميتها ومطالب سكانها في كل المحطات. كانت المدينة في قلبه، والنضال من أجلها في مقدمة أولوياته، ما جعله يحظى باحترام واسع من طرف ساكنتها وفاعليها المحليين.

إن تكريم محمد بوجيدة اليوم، هو تكريم لكل مناضل صادق، حمل همّ العامل المغربي، وجعل من العمل النقابي مدرسة في الإخلاص والمسؤولية. وهو أيضًا دعوة للاستمرار على درب النضال بنفس الروح، من أجل مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

1 مايو، 2025 - 1:09 مساءً
0

مقالات ذات صلة

فاتح ماي.. علاكوش يرفض المساس بالوضع الاعتباري والمهني لأسرة التعليم

فاتح ماي.. علاكوش يرفض المساس بالوضع الاعتباري والمهني لأسرة…

2025-05-01 / 13:35
تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2025-05-01 / 13:19
استياء واسع من خدمات "البريد بنك" ومطالب بإقالة رئيسه أمين النجار

استياء واسع من خدمات “البريد بنك” ومطالب بإقالة رئيسه…

2025-05-01 / 11:21
شركة "بيجو" تهدي الشاب نور الدين سيارة جديدة بعد موقفه البطولي

شركة “بيجو” تهدي الشاب نور الدين سيارة جديدة بعد…

2025-05-01 / 10:40
صادم.. اعتداء وحشي على أستاذة ووالدتها بجماعة سبت أيت باقليم خنيفرة

صادم.. اعتداء وحشي على أستاذة ووالدتها بجماعة سبت أيت…

2025-05-01 / 10:21
صورة تعبيرية

طقس الخميس.. زخات رعدية مرتقبة في عدة مناطق

2025-05-01 / 09:14
تأجيل المحاكمة الاستئنافية لطلبة تازة المدانين بست سنوات سجناً

تأجيل المحاكمة الاستئنافية لطلبة تازة المدانين بست سنوات سجناً

2025-05-01 / 00:24
أكادير.. السلطات المحلية تضرب بقوة محتلي الملك العمومي

أكادير.. السلطات المحلية تضرب بقوة محتلي الملك العمومي

2025-05-01 / 00:10
الحبس النافذ لمختلسي أموال اتصالات المغرب بفاس

الحبس النافذ لمختلسي أموال اتصالات المغرب بفاس

2025-04-30 / 23:58
مجلس جهة الشرق يصادق على 42 نقطة في دورة استثنائية

مجلس جهة الشرق يصادق على 42 نقطة في دورة…

2025-04-30 / 23:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى