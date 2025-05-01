في يومهم الأممي.. محمد بوجيدة، سيرة نضالية عنوانها الوفاء لقضايا العمال والوطن

هبة بريس – محمد زريوح

في اليوم الأممي لفاتح ماي، يوم يُرفع فيه صوت الطبقة العاملة عاليًا، وتُستحضر فيه التضحيات الجسام للمناضلين النقابيين، تتجه الأنظار نحو أحد أعمدة النضال الاجتماعي بإقليم الناظور، الفاعل السياسي والنقابي محمد بوجيدة، الذي كرّس حياته لخدمة قضايا العمال والدفاع عن كرامتهم في مواجهة كل أشكال الاستغلال والتهميش.

محمد بوجيدة، الرئيس السابق للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والأمين الجهوي السابق لنفس الإطار، بصم مسارًا طويلًا ومشرفًا في العمل النقابي والسياسي. لم يكن مجرد مسؤول نقابي، بل كان حاملًا لهموم الوطن، مدافعًا شرسًا عن القضايا العمالية، ومناصرًا ثابتًا للعدالة الاجتماعية. وقد خاض معارك نضالية كثيرة، وساهم في تحقيق مكتسبات مهمة لفائدة الطبقة الكادحة، فاستحق عن جدارة أن يُصنف ضمن الوجوه البارزة في النضال النقابي على مستوى الإقليم والجهة، بل وحتى على الصعيد الوطني.

ما يُميز مسار بوجيدة ليس فقط التزامه النقابي، بل أيضًا مواقفه الصلبة تجاه القضايا الوطنية الكبرى، حيث ظل يُردد في كل خرجاته أن خدمة الوطن تبدأ بالدفاع عن حقوق أبنائه، وفي مقدمتهم العمال والمهمشون. كان صوته دائمًا حاضرًا في النقاشات الوطنية، متمسكًا بمبادئه، وفيًا لتاريخه النضالي، ومؤمنًا بأن النضال النقابي لا ينفصل عن الانتماء الوطني الصادق.

وعلى امتداد سنوات من العطاء، حظي محمد بوجيدة بعدة تكريمات من هيئات نقابية وسياسية ومدنية، اعترافًا بجهوده الكبيرة وإخلاصه في الدفاع عن قضايا الشغيلة. وكان آخرها خلال احتفالات فاتح ماي، حيث عبّر زملاؤه ورفاقه في درب النضال عن امتنانهم لشخصه وتقديرهم لمسيرته التي لم تعرف الملل ولا التراجع، متمنين له الشفاء العاجل والعمر المديد ليواصل إشعاعه.

حب محمد بوجيدة لمدينة الناظور لم يكن شعارًا عابرًا، بل اختاره مسارًا عمليًا، حيث ظل وفيًا لأبنائها، مدافعًا عن تنميتها ومطالب سكانها في كل المحطات. كانت المدينة في قلبه، والنضال من أجلها في مقدمة أولوياته، ما جعله يحظى باحترام واسع من طرف ساكنتها وفاعليها المحليين.

إن تكريم محمد بوجيدة اليوم، هو تكريم لكل مناضل صادق، حمل همّ العامل المغربي، وجعل من العمل النقابي مدرسة في الإخلاص والمسؤولية. وهو أيضًا دعوة للاستمرار على درب النضال بنفس الروح، من أجل مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.