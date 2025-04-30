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إسعاف - صورة تعبيرية
إسعاف - صورة تعبيرية

طنجة.. تلميذ يطعن حارس أمن خاص داخل مؤسسة تعليمية

30 أبريل، 2025 - 7:57 مساءً
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هبة بريس – طنجة

شهدت إعدادية ابن الهيثم بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، حادثاً مروعاً بعد أن أقدم تلميذ بالسنة الثانية إعدادي على الاعتداء بسلاح أبيض على حارس أمن خاص داخل المؤسسة.

وبحسب معطيات متوفرة، اندلع شجار بين التلميذ وزميل له داخل ساحة المؤسسة، ما استدعى تدخل الحارس الذي حاول تهدئة الوضع، مطالباً الطرفين بمغادرة الساحة إن استمر الخلاف، قائلاً: “هنا مكان للدراسة، وإذا بغيتو دابزو خرجو لبرة”.

ردة فعل التلميذ كانت عنيفة، ليتحول التهديد إلى اعتداء فعلي حينما باغته بطعنة بسلاح أبيض أمام أبواب المؤسسة.

وتم نقل الحارس المصاب بشكل عاجل إلى مستشفى محمد الخامس، حيث أكدت مصادر طبية أن حالته مستقرة بعد تلقيه العلاجات اللازمة.

30 أبريل، 2025 - 7:57 مساءً
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‫16 تعليقات

  3. واش خصنا نوليو نديرو الكاميرات والحراس المسلحين فالمدارس؟ راه الوضع كيخلع.

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  4. كيفاش ولى العنف هو اللغة اللي كيهدر بيها بعض التلاميذ؟ خاص قوانين صارمة فهاد الباب.

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  6. راه الأمن ماشي غير خارج المدرسة، حتى داخلها خاص يكون حقيقي وفعّال.

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  7. حشومة نوصلو لهاد المستوى، خاص نديرو دروس فالتربية قبل المواد الدراسية.

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  8. العنف ماشي وسيلة باش تفرض رأيك، وخاص المدارس تكون ضد أي سلوك عدواني.

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  9. المؤسسة التعليمية ماشي حلبة مصارعة، خاص احترام المكان والناس اللي خدامين فيه.

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  12. واش وصلنا لزمن اللي التلميذ كيطعن فيه الحارس فباب المدرسة؟ خاص تدخل تربوي عاجل.

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