طنجة.. تلميذ يطعن حارس أمن خاص داخل مؤسسة تعليمية

هبة بريس – طنجة

شهدت إعدادية ابن الهيثم بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، حادثاً مروعاً بعد أن أقدم تلميذ بالسنة الثانية إعدادي على الاعتداء بسلاح أبيض على حارس أمن خاص داخل المؤسسة.

وبحسب معطيات متوفرة، اندلع شجار بين التلميذ وزميل له داخل ساحة المؤسسة، ما استدعى تدخل الحارس الذي حاول تهدئة الوضع، مطالباً الطرفين بمغادرة الساحة إن استمر الخلاف، قائلاً: “هنا مكان للدراسة، وإذا بغيتو دابزو خرجو لبرة”.

ردة فعل التلميذ كانت عنيفة، ليتحول التهديد إلى اعتداء فعلي حينما باغته بطعنة بسلاح أبيض أمام أبواب المؤسسة.

وتم نقل الحارس المصاب بشكل عاجل إلى مستشفى محمد الخامس، حيث أكدت مصادر طبية أن حالته مستقرة بعد تلقيه العلاجات اللازمة.