جرسيف.. دفن جثة مجهولة بعد 6 أشهر من العثور عليها ببئر مهجور
محمد بودهان
شهدت مقبرة الغفران بمدينة جرسيف، صباح الخميس فاتح ماي 2025، مراسم دفن جثة مجهولة الهوية، بعد أن بقيت في مستودع الأموات التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي لمدة تقارب ستة أشهر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 16 دجنبر 2024، حين تم العثور على الجثة في حالة متقدمة من التحلل، عارية، داخل بئر مهجور بدوار الزبار التابع لجماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف. الجثة وُجهت حينها إلى مستودع الأموات في انتظار استكمال التحقيقات ومحاولات التعرف على هوية صاحبها، دون أن تسفر التحريات عن نتائج حاسمة.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الجثمان بمقبرة الغفران، ليُوارى الثرى بحضور ممثلين عن مصالح الدرك الملكي، موظفي حفظ الصحة، وعمال المقبرة، إلى جانب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
ولا تزال القضية مفتوحة، في انتظار أي معطيات جديدة قد تسهم في تحديد هوية المتوفى وظروف وفاته.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
مستودع الأموات ماشي دار للنسيان واللامبالاة.
هدشي كيخلينا نحسو بالإهمال وقلة المسؤولية.
واش حتى نموتو عاد يفتكرو بينا؟
كيفاش إنسان يموت ويدفن بلا ما نعرفو شكون؟
الساكنة ديال جرسيف عندها الحق تخاف وتتساءل.
هادشي ماشي مجرد حالة، هادي ناقوس خطر.
نطالب بمحاسبة أي مسؤول تهاون فهاذ الملف.
فين الأمن؟ فين العدالة؟ فين الضمير؟
جثة مجهولة فالتحلل ستة شهور فجرسيف راه فضيحة.
القضية كتفضح ضعف التحقيقات وتقصير الجهات المعنية.
التحقيق خاصو يتعاود من الصفر وبالجدية.
واش مدينة كاملة ما فيهاش وسيلة تعرفو بيها الهوية؟