جرسيف.. دفن جثة مجهولة بعد 6 أشهر من العثور عليها ببئر مهجور

محمد بودهان

شهدت مقبرة الغفران بمدينة جرسيف، صباح الخميس فاتح ماي 2025، مراسم دفن جثة مجهولة الهوية، بعد أن بقيت في مستودع الأموات التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي لمدة تقارب ستة أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 16 دجنبر 2024، حين تم العثور على الجثة في حالة متقدمة من التحلل، عارية، داخل بئر مهجور بدوار الزبار التابع لجماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف. الجثة وُجهت حينها إلى مستودع الأموات في انتظار استكمال التحقيقات ومحاولات التعرف على هوية صاحبها، دون أن تسفر التحريات عن نتائج حاسمة.

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الجثمان بمقبرة الغفران، ليُوارى الثرى بحضور ممثلين عن مصالح الدرك الملكي، موظفي حفظ الصحة، وعمال المقبرة، إلى جانب رئيس مصلحة الطب الشرعي.

ولا تزال القضية مفتوحة، في انتظار أي معطيات جديدة قد تسهم في تحديد هوية المتوفى وظروف وفاته.