close button
جرسيف.. دفن جثة مجهولة بعد 6 أشهر من العثور عليها ببئر مهجور

جرسيف.. دفن جثة مجهولة بعد 6 أشهر من العثور عليها ببئر مهجور

1 مايو، 2025 - 3:28 مساءً
12

محمد بودهان

شهدت مقبرة الغفران بمدينة جرسيف، صباح الخميس فاتح ماي 2025، مراسم دفن جثة مجهولة الهوية، بعد أن بقيت في مستودع الأموات التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي لمدة تقارب ستة أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 16 دجنبر 2024، حين تم العثور على الجثة في حالة متقدمة من التحلل، عارية، داخل بئر مهجور بدوار الزبار التابع لجماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف. الجثة وُجهت حينها إلى مستودع الأموات في انتظار استكمال التحقيقات ومحاولات التعرف على هوية صاحبها، دون أن تسفر التحريات عن نتائج حاسمة.

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الجثمان بمقبرة الغفران، ليُوارى الثرى بحضور ممثلين عن مصالح الدرك الملكي، موظفي حفظ الصحة، وعمال المقبرة، إلى جانب رئيس مصلحة الطب الشرعي.

ولا تزال القضية مفتوحة، في انتظار أي معطيات جديدة قد تسهم في تحديد هوية المتوفى وظروف وفاته.

1 مايو، 2025 - 3:28 مساءً
12

مقالات ذات صلة

مراكش.. النيران تأتي على منزل بديور المساكين بمراكش (صور)

مراكش.. النيران تأتي على منزل بديور المساكين بمراكش (صور)

2025-05-01 / 16:16
العثور على جثة رجل أمن سابق بغابة بإقليم الحوز

العثور على جثة رجل أمن سابق بغابة بإقليم الحوز

2025-05-01 / 15:40
مكناس.. إيقاف عشريني عرض شخصا للعنف بالشارع العام

مكناس.. إيقاف عشريني عرض شخصا للعنف بالشارع العام

2025-05-01 / 15:15
مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي المسيرة

مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي…

2025-05-01 / 09:30
حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

2025-04-30 / 23:15
حادثة مأساوية بفاس.. سقوط امرأة في فراغ مصعد ينهي حياتها

حادثة مأساوية بفاس.. سقوط امرأة في فراغ مصعد ينهي…

2025-04-30 / 22:40
مراكش.. تهديد بالقتل بـ"الماء القاطع" والسلاح الأبيض يجر شخصا للتحقيق

مراكش.. تهديد بالقتل بـ”الماء القاطع” والسلاح الأبيض يجر شخصا…

2025-04-30 / 20:34
إسعاف - صورة تعبيرية

طنجة.. تلميذ يطعن حارس أمن خاص داخل مؤسسة تعليمية

2025-04-30 / 19:57
ولاية أمن أكادير

أمن أكادير ينفي الإشاعات: لا وجود لعصابة اختطاف الأطفال

2025-04-30 / 18:30
القضاء الإيطالي

محكمة إيطالية توزع 70 سنة على دركيين في قضية…

2025-04-30 / 18:19

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى