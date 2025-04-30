close button
العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في ظروف غامضة

العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في ظروف غامضة

30 أبريل، 2025 - 11:45 صباحًا
0

هبة بريس – طنجة

شهدت مدينة طنجة صباح اليوم الأربعاء واقعة مأساوية، بعد العثور على جثة شاب ملقاة في وادٍ غير بعيد عن محطة القطار، في ظروف يشتبه في ارتباطها بتعاطي مفرط لمادة “السيليسيون” المخدّرة.

وفور الإبلاغ عن الحادث، هرعت مصالح الأمن الوطني والشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث باشرت إجراءات المعاينة ورفع الأدلة.

كما تدخلت عناصر الوقاية المدنية لتنتشل الجثة، التي جرى نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.

وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الوفاة، وتحديد ما إذا كانت ناجمة فعلاً عن تعاطي مواد مخدرة أو لأسباب أخرى.

30 أبريل، 2025 - 11:45 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

الدرك الملكي

كلميم ..توقيف أربعة قاصرين مشتبه فيهم في حريق واحة…

2025-04-30 / 13:34
بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على سيارته ومسدسه الوظيفي

بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على…

2025-04-30 / 10:17
إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

2025-04-30 / 01:47
حرائق واحات طاطا

في انتظار تفعيل برنامج الوقاية.. الحرائق تهدد الواحات في…

2025-04-29 / 22:45
حادث سير في تطوان

تطوان.. انقلاب شاحنة في عين الحصن يُخلّف إصابة السائق…

2025-04-29 / 22:38
استنفار أمني

حقيبة مشبوهة تستنفر مصالح الأمن بمراكش

2025-04-29 / 21:08
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

الصويرة.. مداهمة وكر مخدرات داخل “معصرة تقليدية” بأوناغة وفرار…

2025-04-29 / 19:02
الإسعاف - صورة تعبيرية

19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث السير خلال أسبوع

2025-04-29 / 18:26
ابتدائية مراكش

شجار بين متقاضين ببهو ابتدائية مراكش يقود لتوقيف 3…

2025-04-29 / 18:13
سجن الأوداية بمراكش

مراكش.. ايداع المتورط في إلحاق خسائر بعدد من السيارات…

2025-04-29 / 18:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى