العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في ظروف غامضة

هبة بريس – طنجة

شهدت مدينة طنجة صباح اليوم الأربعاء واقعة مأساوية، بعد العثور على جثة شاب ملقاة في وادٍ غير بعيد عن محطة القطار، في ظروف يشتبه في ارتباطها بتعاطي مفرط لمادة “السيليسيون” المخدّرة.

وفور الإبلاغ عن الحادث، هرعت مصالح الأمن الوطني والشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث باشرت إجراءات المعاينة ورفع الأدلة.

كما تدخلت عناصر الوقاية المدنية لتنتشل الجثة، التي جرى نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.

وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الوفاة، وتحديد ما إذا كانت ناجمة فعلاً عن تعاطي مواد مخدرة أو لأسباب أخرى.