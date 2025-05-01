مكناس.. إيقاف عشريني عرض شخصا للعنف بالشارع العام

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، مساء أمس الأربعاء 30 أبريل المنصرم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخص يتهم المشتبه فيه بتعريضه للعنف والتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه مساء أمس الأربعاء.

‏وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.