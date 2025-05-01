مراكش.. النيران تأتي على منزل بديور المساكين بمراكش (صور)

هبة بريس – محمد ضاهر

التهمت النيران منزلا بحي ديور المساكين بلوك 103بمدينة مراكش، قبل قليل من زوال اليوم الخميس، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبير من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وكادت النيران أن تتسبب في كارثة حقيقية، حيث نجت أسرة من الموت حرقا، بعدما لاذ أفرادها بالفرار إثر اندلاع النيران في المنزل.

وفور علمها بالحادث هرع رجال الوقاية المدنية مدعمين بشاحنة المياه لإطفاء الحريق، حيث تمكنت من إخماد ألسنة النيران بصعوبة كبيرة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.