مراكش.. النيران تأتي على منزل بديور المساكين بمراكش (صور)
هبة بريس – محمد ضاهر
التهمت النيران منزلا بحي ديور المساكين بلوك 103بمدينة مراكش، قبل قليل من زوال اليوم الخميس، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبير من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.
وكادت النيران أن تتسبب في كارثة حقيقية، حيث نجت أسرة من الموت حرقا، بعدما لاذ أفرادها بالفرار إثر اندلاع النيران في المنزل.
وفور علمها بالحادث هرع رجال الوقاية المدنية مدعمين بشاحنة المياه لإطفاء الحريق، حيث تمكنت من إخماد ألسنة النيران بصعوبة كبيرة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.
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10 تعليقات
كارثة كانت غادي تولي فاجعة.
الحوادث بحال هادي خاصها توعية.
الله يحفظنا من شر الحريق.
نجاة العائلة معجزة وسط اللهيب.
الناس خاصهم ينتابهو من التماس الكهربائي.
الوقاية المدنية دارت خدمتها بصعوبة.
نتمنى يكونو الدروس مستفادة من هاد الحادث.
السلامة فالبيوت مسؤولية الجميع.
الحمد لله ما كانتش خسائر في الأرواح.
التحقيق ضروري باش نعرفو السبب.