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حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

30 أبريل، 2025 - 11:15 مساءً
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وقعت قبل قليل من مساء اليوم الاربعاء، حادثة سير مروعة بين سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمراكش وسيارة اجرة من الصنف الصغير بالمدار الطرقي المحاذي للمسرح الملكي والمحطة الطرقية.

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

الحادث أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، بسبب عدم احترام سيارة الاجرة لأسبقية المرور، كما اصيب سائق سيارة الإسعاف ومرافقه بحروق نقل على اترها صوب مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي الاسعافات الضرورية.

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

وفور اشعارها بالحادث، حل القائد الجهوي للوقاية المدنية وكذلك عناصر الامن المكلفة بحوادث السير بالمنطقة الامنية كليز، التي فتحت تحقيقا للكشف عن اسباب الحادث.

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

30 أبريل، 2025 - 11:15 مساءً
8

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