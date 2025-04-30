حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

وقعت قبل قليل من مساء اليوم الاربعاء، حادثة سير مروعة بين سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمراكش وسيارة اجرة من الصنف الصغير بالمدار الطرقي المحاذي للمسرح الملكي والمحطة الطرقية.

الحادث أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، بسبب عدم احترام سيارة الاجرة لأسبقية المرور، كما اصيب سائق سيارة الإسعاف ومرافقه بحروق نقل على اترها صوب مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي الاسعافات الضرورية.

وفور اشعارها بالحادث، حل القائد الجهوي للوقاية المدنية وكذلك عناصر الامن المكلفة بحوادث السير بالمنطقة الامنية كليز، التي فتحت تحقيقا للكشف عن اسباب الحادث.