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صورة المحجوزات
صورة المحجوزات

مداهمة ليلية تُسفر عن ضبط مستودع سري للخمور وسط دواوير الناظور

1 مايو، 2025 - 6:48 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

في تدخل أمني دقيق، داهمت عناصر الدرك الملكي بسلوان بإقليم الناظور، مساء الاثنين الماضي، مستودعًا سريًا بدوار بوهراة التابع لجماعة بوعرك، يُشتبه في استغلاله لتخزين وترويج المشروبات الكحولية بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه المداهمة على خلفية معلومات استخباراتية توصلت بها المصالح الأمنية، تفيد بوجود نشاط مشبوه في المنطقة، لتباشر فرق الدرك تحريات ميدانية انتهت بتنفيذ عملية محكمة ومباغتة.

وأسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من الخمور يُرجح أنها كانت معدّة للتوزيع في السوق السوداء، دون أن تُسجل أية مقاومة تُذكر من قبل الأشخاص المعنيين بالمكان.

وباشرت الجهات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقًا لتحديد هوية كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط المحظور، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي للحد من انتشار الخمور غير المرخصة، وتعزيز الشعور بالأمن داخل الأوساط السكنية، خصوصًا في المناطق الهامشية.

وتُواصل السلطات تحرياتها للكشف عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية لتكثيف هذه الحملات لما لها من أثر مباشر في الحد من الظواهر الإجرامية وحماية الصحة العامة.

1 مايو، 2025 - 6:48 مساءً
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