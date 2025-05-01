مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي المسيرة
هبة بريس – مراكش
تمكنت عناصر الأمن بمراكش، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية المنارة،، مساء يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يُعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في الاعتداء على شخصين بحي المسيرة الأولى.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد تعاملت مصالح الأمن بالمنطقة بجدية مع المعطيات الواردة بشأن الحادث، حيث تم تسخير دوريات أمنية باشرت حملة تمشيطية أفضت إلى اعتقال المعني بالأمر في وقت وجيز.
وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية 11، حيث تم تحرير محضر رسمي بواقعة التوقيف، قبل أن تصدر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها بإحالته على مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية قصد إخضاعه للفحص والمتابعة الطبية اللازمة.
وتأتي هذه العملية في إطار التفاعل السريع مع قضايا الأمن العام، وحرص السلطات المختصة على الحفاظ على سلامة المواطنين بالمنطقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
إحالة الموقوف للمستشفى قرار حكيم.
الراجل كان كيهدد الناس وتشد فالحين.
النيابة دارو خدمتها ووجهوه للمستشفى.
اللي وقع خلّى الناس تحسو بالأمان.
المعتدي يعاني من اضطرابات نفسية واضحة.
الأمن ما طولش فالتحرك وكاين نتيجة.
جهود الأمن تستحق كل التقدير.
الحومة كانت خايفة ولكن البوليس حضرو فالساع.
سلامة المواطنين أولوية قصوى لدى السلطات.
محضر رسمي وثّق جميع تفاصيل الواقعة.
الأمن داير جهد كبير فهاد الأيام
تعاون المواطنين ساهم في توقيف المعتدي.
التفاعل السريع يعكس يقظة الأجهزة الأمنية.
الأمن تعامل باحترافية مع الوضع الخطير.
البوليس ديال مراكش دايرين خدمتهم بصاح.
تدخل أمني سريع أنقذ الموقف بمراكش.
الناس خاصهم يتعاونو باش تبقى الحومة آمنة.