close button
مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي المسيرة

مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي المسيرة

1 مايو، 2025 - 9:30 صباحًا
17

هبة بريس – مراكش

تمكنت عناصر الأمن بمراكش، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية المنارة،، مساء يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يُعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في الاعتداء على شخصين بحي المسيرة الأولى.

وبحسب مصادر موثوقة، فقد تعاملت مصالح الأمن بالمنطقة بجدية مع المعطيات الواردة بشأن الحادث، حيث تم تسخير دوريات أمنية باشرت حملة تمشيطية أفضت إلى اعتقال المعني بالأمر في وقت وجيز.

وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية 11، حيث تم تحرير محضر رسمي بواقعة التوقيف، قبل أن تصدر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها بإحالته على مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية قصد إخضاعه للفحص والمتابعة الطبية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في إطار التفاعل السريع مع قضايا الأمن العام، وحرص السلطات المختصة على الحفاظ على سلامة المواطنين بالمنطقة.

1 مايو، 2025 - 9:30 صباحًا
17

مقالات ذات صلة

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

2025-04-30 / 23:15
حادثة مأساوية بفاس.. سقوط امرأة في فراغ مصعد ينهي حياتها

حادثة مأساوية بفاس.. سقوط امرأة في فراغ مصعد ينهي…

2025-04-30 / 22:40
مراكش.. تهديد بالقتل بـ"الماء القاطع" والسلاح الأبيض يجر شخصا للتحقيق

مراكش.. تهديد بالقتل بـ”الماء القاطع” والسلاح الأبيض يجر شخصا…

2025-04-30 / 20:34
إسعاف - صورة تعبيرية

طنجة.. تلميذ يطعن حارس أمن خاص داخل مؤسسة تعليمية

2025-04-30 / 19:57
ولاية أمن أكادير

أمن أكادير ينفي الإشاعات: لا وجود لعصابة اختطاف الأطفال

2025-04-30 / 18:30
القضاء الإيطالي

محكمة إيطالية توزع 70 سنة على دركيين في قضية…

2025-04-30 / 18:19
الدرك الملكي

كلميم ..توقيف أربعة قاصرين مشتبه فيهم في حريق واحة…

2025-04-30 / 13:34
العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في ظروف غامضة

العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في…

2025-04-30 / 11:45
بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على سيارته ومسدسه الوظيفي

بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على…

2025-04-30 / 10:17
إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

2025-04-30 / 01:47

‫17 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى