مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي المسيرة

هبة بريس – مراكش

تمكنت عناصر الأمن بمراكش، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية المنارة،، مساء يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يُعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في الاعتداء على شخصين بحي المسيرة الأولى.

وبحسب مصادر موثوقة، فقد تعاملت مصالح الأمن بالمنطقة بجدية مع المعطيات الواردة بشأن الحادث، حيث تم تسخير دوريات أمنية باشرت حملة تمشيطية أفضت إلى اعتقال المعني بالأمر في وقت وجيز.

وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية 11، حيث تم تحرير محضر رسمي بواقعة التوقيف، قبل أن تصدر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها بإحالته على مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية قصد إخضاعه للفحص والمتابعة الطبية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في إطار التفاعل السريع مع قضايا الأمن العام، وحرص السلطات المختصة على الحفاظ على سلامة المواطنين بالمنطقة.