إعتقال 3 أشخاص حاولوا استخراج كنز من داخل رياض بمراكش
محمد ضاهر – هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الثانية قشيش بمراكش، في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأربعاء، من إحباط محاولة لاستخراج كنز من رياض بدرب سليمة بحي زاوية الحضر بمقاطعة المدينة.
وحسب مصادر الجريدة، فعملية الاعتقال تمت بعد توصل عناصر الدائرة الأمنية قشيش بمعلومات عن محاولة ثلاثة أشخاص استخراج كنز من داخل الرياض، ليتم الانتقال وإيقاف المتورطين.
وجرى فتح تحقيق قضائي في النازلة، وتعميق البحث مع الموقوفين، مع وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة، في أفق عرضهم على أنظار المحكمة الابتدائية بمراكش، ومتابعتهم بتهم مرتبطة بمحاولة استخراج كنز.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
الكنز ولاّ لعنة على موليه.
تصرف غير قانوني يعكس الجهل والخرافة.
تم فتح تحقيق فالقضية باش يتعرفو على تفاصيلها.
الرياض تحول لساحة جريمة بسبب الطمع فالكنز.
ثلاثة ديال الأشخاص شدهم البوليس فحالة تلبس.
النيابة العامة دخلات على الخط وأمرت بالحراسة النظرية.
بوليس مراكش كانوا فالموعد ووقفوا المهزلة فالبلاصة.
محاولة استخراج الكنز قلبات على البوليس.
لا مجال للعبث أمام أعين السلطات
القانون كيعاقب بحال هاد التصرفات الطائشة.
جهات أمنية كانت سريعة فالتدخل.