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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

إعتقال 3 أشخاص حاولوا استخراج كنز من داخل رياض بمراكش

1 مايو، 2025 - 6:38 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الثانية قشيش بمراكش، في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأربعاء، من إحباط محاولة لاستخراج كنز من رياض بدرب سليمة بحي زاوية الحضر بمقاطعة المدينة.

وحسب مصادر الجريدة، فعملية الاعتقال تمت بعد توصل عناصر الدائرة الأمنية قشيش بمعلومات عن محاولة ثلاثة أشخاص استخراج كنز من داخل الرياض، ليتم الانتقال وإيقاف المتورطين.

وجرى فتح تحقيق قضائي في النازلة، وتعميق البحث مع الموقوفين، مع وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة، في أفق عرضهم على أنظار المحكمة الابتدائية بمراكش، ومتابعتهم بتهم مرتبطة بمحاولة استخراج كنز.

1 مايو، 2025 - 6:38 مساءً
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