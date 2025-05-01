العثور على جثة رجل أمن سابق بغابة بإقليم الحوز
هبة بريس – محمد ضاهر
شهدت جماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز حالة استنفار امني صباح اليوم، بعد العثور على جثة شاب من مواليد 1994 بجنب وادي الزات على مستوى دوار “آيت بن سلو”.
وحسب مصادر الجريدة، فجثة الهالك تظهر عليها آثار عنف ما يرجح انها عملية قتل تلتها محاولة التخلص من الجثة وسط الغابة.
واكدت نفس المصادر، ان الهالك من مواليد سنة 1994، سبق له أن اشتغل في سلك الأمن الوطني.
وقد استنفر الحادث مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تباشر عناصر الدرك الملكي تحرياتها الدقيقة في محيط الجريمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك لغز هذه الواقعة وتحديد هوية الجناة المفترضين ودوافعهم المحتملة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
جرائم القتل خاصها تحقيقات معمقة ومراقبة أمنية.
تزايد الجرائم فالمغرب ولا كينذر بالخطر.
الضرب حتى للموت جريمة ما عندها تبرير.
الله يرحمو ويصبر عائلتو ويكشفو شكون دار هاد الشي.
هاذ الحالة كتسائلنا على سلامة المواطنين فالبوادي.
الناس ولاو ما آمنين لا فالشارع لا فالجبال.
العدالة خاصها تكون صارمة وتضرب بيد من حديد.
النيابة العامة خاصها تكشف خلفيات الجريمة بسرعة.
الأسباب الحقيقية لهاذ الجرائم مازال غامضة.
الجريمة فآيت فاسكا كتخلع بزاف وخاص التحقيق يوصل للحقيقة بسرعة.
واش الأمن ولى مستهدف؟ خاص وقفة حقيقية.
مؤسف نشوفو رجال أمن سابقين كيتعرضو لهاذ المصير المجهول.
القتل ماشي حل، وهادي علامة على خلل خطير فالمجتمع.
خصنا نفهمو علاش الجرائم ولاو كيكثروا بهاد الشكل.