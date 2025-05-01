العثور على جثة رجل أمن سابق بغابة بإقليم الحوز

هبة بريس – محمد ضاهر

شهدت جماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز حالة استنفار امني صباح اليوم، بعد العثور على جثة شاب من مواليد 1994 بجنب وادي الزات على مستوى دوار “آيت بن سلو”.

وحسب مصادر الجريدة، فجثة الهالك تظهر عليها آثار عنف ما يرجح انها عملية قتل تلتها محاولة التخلص من الجثة وسط الغابة.

واكدت نفس المصادر، ان الهالك من مواليد سنة 1994، سبق له أن اشتغل في سلك الأمن الوطني.

وقد استنفر الحادث مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تباشر عناصر الدرك الملكي تحرياتها الدقيقة في محيط الجريمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك لغز هذه الواقعة وتحديد هوية الجناة المفترضين ودوافعهم المحتملة.