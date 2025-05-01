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زاكورة
زاكورة

تساقطات مطرية غزيرة تغمر شوارع زاكورة وتتسبب في خسائر مادية (صور)

1 مايو، 2025 - 7:10 مساءً
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هبة بريس – زاكورة

عرفت مدينة زاكورة، مساء الخميس، تساقطات مطرية غزيرة في وقت وجيز، مما أدى إلى غمر عدد من الأحياء والشوارع وتسبب في حالة من الهلع لدى المواطنين، خاصة في المناطق الطينية الهشة.

ورغم ذلك، لم تُسجل خسائر في الأرواح، بحسب مصادر أمنية، باستثناء بعض الخسائر المادية حيث انهارت بعض الجدران والمنازل الطينية.

وقد استنفرت السلطات الإقليمية جميع المصالح للتدخل السريع وإنقاذ المتضررين.

تساقطات مطرية غزيرة تغمر شوارع زاكورة وتتسبب في خسائر مادية (صور)

تساقطات مطرية غزيرة تغمر شوارع زاكورة وتتسبب في خسائر مادية (صور)

تساقطات مطرية غزيرة تغمر شوارع زاكورة وتتسبب في خسائر مادية (صور)

تساقطات مطرية غزيرة تغمر شوارع زاكورة وتتسبب في خسائر مادية (صور)

1 مايو، 2025 - 7:10 مساءً
0

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