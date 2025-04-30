حادثة مأساوية بفاس.. سقوط امرأة في فراغ مصعد ينهي حياتها

هبة بريس- مكتب فاس

شهدت مدينة فاس، عصر اليوم الأربعاء، فاجعة مؤلمة إثر سقوط امرأة في فراغ مصعد كهربائي بمكاتب رياض فاس الواقعة بشارع لالة عائشة.

وبحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية كانت تهمّ باستخدام المصعد قبل أن يهوي بها بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها رغم تدخل فرق الإنقاذ التي حضرت بسرعة إلى مكان الحادث.

الواقعة خلفت صدمة وحزنًا كبيرًا في صفوف الحاضرين، كما أثارت تساؤلات حقيقية حول مدى احترام شروط السلامة داخل المباني العامة والخاصة.

وقد تم فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.