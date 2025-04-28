العثور على شابة جثة هامدة داخل شقة بطنجة وسط ظروف غامضة

اهتزت مدينة طنجة، اليوم الإثنين 28 أبريل الجاري، على وقع خبر العثور على شابة ثلاثينية جثة هامدة داخل شقة سكنية بإقامة العزيزية بحي المجمع الحسني.

وحسب معطيات أولية، فإن الهالكة عُثر عليها داخل مسكنها في ظروف غامضة، حيث لا تزال الأسباب الحقيقية وراء الوفاة مجهولة إلى حدود اللحظة.

وفور إشعارها، حلت المصالح الأمنية وعناصر السلطة المحلية بعين المكان، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

بالموازاة مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا عاجلًا للكشف عن كافة ملابسات هذه الواقعة وتحديد ظروف الوفاة، وسط ترقب كبير من طرف الساكنة