العثور على شابة جثة هامدة داخل شقة بطنجة وسط ظروف غامضة
اهتزت مدينة طنجة، اليوم الإثنين 28 أبريل الجاري، على وقع خبر العثور على شابة ثلاثينية جثة هامدة داخل شقة سكنية بإقامة العزيزية بحي المجمع الحسني.
وحسب معطيات أولية، فإن الهالكة عُثر عليها داخل مسكنها في ظروف غامضة، حيث لا تزال الأسباب الحقيقية وراء الوفاة مجهولة إلى حدود اللحظة.
وفور إشعارها، حلت المصالح الأمنية وعناصر السلطة المحلية بعين المكان، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
بالموازاة مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا عاجلًا للكشف عن كافة ملابسات هذه الواقعة وتحديد ظروف الوفاة، وسط ترقب كبير من طرف الساكنةتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
المجتمع ولا كيخوف الله يلطف بنا وبأحبابنا.
طنجة ولات كتعيش بزاف ديال الوقائع الغامضة خاص تشديد الأمن.
الخبر صادم الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين.
الظروف الغامضة كتزيد من القلق ديال الناس الله يجيب السلامة.
الله يرحمها ويرزق أهلها الصبر والسلوان.
الساكنة ديال الحي محتاجة تطمئن بعد هاد الواقعة المفجعة.
إن لله وإن إليه راجعون الله يصبر عائلتها.
نتمنى من التحقيقات توصل للحقيقة كاملة وتوضح الأسباب.
نتمنى تكون العدالة سريعة ومنصفة فالتحقيقات ديال هاد الحادثة.
خاص الساكنة تعاون مع الأمن وتعطي أي معلومة تقدر تساعد فالبحث.
التشريح الطبي غادي يكشف بزاف ديال الحقائق المهمة.