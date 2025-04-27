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الدرك الملكي
الدرك الملكي

النيابة العامة بمراكش تودع دركيًا مزيفًا السجن

27 أبريل، 2025 - 1:54 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش، قررت صباح اليوم الأحد بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة دركي مزيف (ر.ا) في حالة اعتقال بتهمة انتحال ينظمها القانون، وإيداعه سجن الأوداية.

وسبق لعناصر الدرك بالمركز القضائي بمراكش، أن قامت بإيقاف المعني يوم الجمعة الماضي بمدينة تامنصورت ضواحي مراكش، وذلك على خلفية تورطه في شبكة للنصب والاحتيال على مواطنين عبر عقود توظيف وهمية، كما تم حجز زي الدرك الملكي داخل سيارته.

عملية الإيقاف تمت بعد تحريات دقيقة كشفت عن قيامه بانتحال صفة قائد دركي، حيث كان يُوهم ضحاياه بقدرته على تأمين مناصب شغل داخل مؤسسات حكومية وقضائية، مستغلًا بذلك طموح عدد من المواطنين في الحصول على وظائف في الإدارات العمومية، وخاصة في سلك الدرك الملكي.

27 أبريل، 2025 - 1:54 مساءً
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