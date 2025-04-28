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البيضاء.. إيقاف شخص حطم سيارات مستوقفة بالشارع العام

البيضاء.. إيقاف شخص حطم سيارات مستوقفة بالشارع العام

28 أبريل، 2025 - 1:05 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإحداث الضوضاء في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بحي سيدي مومن، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

28 أبريل، 2025 - 1:05 مساءً
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