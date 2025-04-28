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غرق دركي شاب بشاطئ "الصابليط" بالمحمدية وسط صدمة ودموع زملائه (فيديو)

غرق دركي شاب بشاطئ “الصابليط” بالمحمدية وسط صدمة ودموع زملائه (فيديو)

28 أبريل، 2025 - 5:53 مساءً
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هبة بريس – المحمدية

شهد شاطئ “الصابليط” بمدينة المحمدية، اليوم الإثنين، حادثًا مؤلمًا بعد غرق دركي شاب دخل مياه البحر للسباحة دون أن يتمكن من الخروج، في واقعة هزّت مشاعر زملائه والمتواجدين بالمكان.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد قرر الهالك السباحة في الشاطئ، قبل أن يختفي عن الأنظار، ما استنفر فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية التي باشرت عمليات بحث مكثفة لاستخراجه، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وشوهد عدد من زملائه وهم يذرفون الدموع، متأثرين بفقدان رفيقهم الذي كان يُعرف، حسب تصريحات محلية، بأخلاقه الطيبة وحسن تعامله.

https://youtu.be/1eDfpHAbAQM

28 أبريل، 2025 - 5:53 مساءً
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