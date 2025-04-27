طنجة تتحرك.. ورش البنيات التحتية يتسارع استعداداً للاستحقاقات الرياضية الكبرى

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تعيش مدينة طنجة دينامية عمرانية متسارعة في الأشهر الأخيرة، حيث تتكثف الجهود من أجل تهيئة المدينة بالشكل الذي يليق بمكانتها كواحدة من الحواضر الكبرى في المغرب، وذلك استعداداً لاحتضان مواعيد رياضية عالمية مرتقبة، في مقدمتها نهائيات كأس إفريقيا للأمم نهاية السنة الجارية، ومونديال 2030 الذي يشكل تحدياً استراتيجياً على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي صلب هذه الاستعدادات، تواصل السلطات الولائية تعبئة مواردها وإمكانياتها لمواكبة مشاريع توسعة وتحديث البنية التحتية، خاصة ما يرتبط بالملاعب والمرافق الرياضية الكبرى وكذا شبكات الطرق التي تعد عاملاً أساسياً في تسهيل تنقل الوفود والزوار.

مصادر مطلعة أفادت أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، يتتبع بشكل يومي تقدم هذه المشاريع، سواء في محيط الملعب الكبير أو عبر المقاطعات التي تشهد تدخلات لإعادة تأهيل الطرق وتوسيع المدار الحضري.

هذه الجهود تأتي في ظل تحديات متعددة، من أبرزها ضرورة احترام الآجال الزمنية المحددة لإنهاء الأشغال، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية تفرض جاهزية مطلقة، وقد تم، في هذا السياق، إعطاء تعليمات صارمة لتسريع وتيرة العمل، مع التركيز على المحاور الطرقية الرابطة بين وسط المدينة والمناطق الحيوية كمسنانة وبوخالف، حيث يقع الملعب الكبير.

ومن بين الإجراءات الميدانية التي تم الشروع فيها، تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل التي شملها نزع الملكية، وذلك لتوفير المساحة اللازمة لتوسعة الطرق وضمان انسيابية حركة المرور خلال الفعاليات الرياضية، وهو ما يعكس استعداداً استباقياً لاستقبال ملايين الزوار المحتملين خلال السنوات المقبلة.

ولا تخلو هذه التحركات من أصوات ناقدة، حيث سجلت بعض التأخيرات في إنجاز بعض الأوراش، إلا أن والي الجهة رد على هذه الملاحظات خلال ندوة جهوية حول التشجيع الرياضي، مؤكداً أن طنجة ستكون في مستوى التحدي، وستتوفر على بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب متطلبات الأحداث العالمية.

في المجمل، تعكس هذه المشاريع وسرعة إنجازها رغبة واضحة في جعل طنجة واجهة مغربية مشرفة، ليس فقط من حيث البنية التحتية، بل كمدينة قادرة على احتضان كبريات التظاهرات الرياضية بما يليق بتاريخها وموقعها الاستراتيجي.