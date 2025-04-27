أقارب المتهم بإرتكاب جريمة ثلاثاء لولاد: “لي وقع لا علاقة له بالورث” (فيديو)

هبة بريس – سطات

تواصل “هبة بريس” مواكبة الجريمة البشعة التي هزت منطقة ثلاثاء لولاد بإقليم سطات هذا الأسبوع وراحت ضحيتها شابة على يد شخص بطريقة بشعة.

وفي هذا الصدد، قال أحد أقارب المتهم الرئيسي في الجريمة: “لي وقع لا علاقة له بالورث، الدري يعلم الله شنو بينو وبين السيدة، وكان مريض وهما بجوج بقاو فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأضاف: “الضحية ثلاثينية في عمرها وهي ابنة عمتي، وقد وقعت الجريمة قبل موعد آذان المغرب”.

وتابع: “يقال إن الضحية كانت تجلس مع صديقتها فوق العشب قبل وقوع الجريمة”.

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