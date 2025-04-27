close button
أقارب المتهم بإرتكاب جريمة ثلاثاء لولاد
أقارب المتهم بإرتكاب جريمة ثلاثاء لولاد

أقارب المتهم بإرتكاب جريمة ثلاثاء لولاد: “لي وقع لا علاقة له بالورث” (فيديو)

27 أبريل، 2025 - 2:15 مساءً
0

هبة بريس – سطات

تواصل “هبة بريس” مواكبة الجريمة البشعة التي هزت منطقة ثلاثاء لولاد بإقليم سطات هذا الأسبوع وراحت ضحيتها شابة على يد شخص بطريقة بشعة.

وفي هذا الصدد، قال أحد أقارب المتهم الرئيسي في الجريمة: “لي وقع لا علاقة له بالورث، الدري يعلم الله شنو بينو وبين السيدة، وكان مريض وهما بجوج بقاو فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأضاف: “الضحية ثلاثينية في عمرها وهي ابنة عمتي، وقد وقعت الجريمة قبل موعد آذان المغرب”.

وتابع: “يقال إن الضحية كانت تجلس مع صديقتها فوق العشب قبل وقوع الجريمة”.

مزيدا من التفاصيل في الفيديو:

27 أبريل، 2025 - 2:15 مساءً
0

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية

كلب “هائج” يصيب طفلًا بدوار شعيب بمراكش ويثير مخاوف…

2025-04-27 / 14:34
الدرك الملكي

النيابة العامة بمراكش تودع دركيًا مزيفًا السجن

2025-04-27 / 13:54
مراكش.. إيداع عون سلطة سجن الأوداية بتهمة النصب والابتزاز

مراكش.. إيداع عون سلطة سجن الأوداية بتهمة النصب والابتزاز

2025-04-27 / 13:20
ابن أحمد

تداعيات جريمة ابن أحمد.. اعتقال شخص ادعى تعرض طفلة…

2025-04-27 / 00:00
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

تارودانت.. ثلاثيني يهتك عرض شقيقتين قاصرتين من عائلته

2025-04-26 / 23:04
إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات

إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات يخلف إصابات في صفوف…

2025-04-26 / 22:02
صورة من الأرشيف

فاجعة في الدريوش.. سقوط مروع داخل بئر يُنهي حياة…

2025-04-26 / 21:42
والد الشابة الضحية

جريمة ثلاثاء لولاد.. أب الشابة الضحية يكشف التفاصيل الكاملة…

2025-04-26 / 20:32
حادث سير - مراكش

حادث سير مروع بين سيارتين يخلف خسائر جسيمة بمراكش…

2025-04-26 / 19:08
فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من…

2025-04-26 / 17:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى