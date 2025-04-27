كلب “هائج” يصيب طفلًا بدوار شعيب بمراكش ويثير مخاوف من انتشار السعار

هبة بريس – مراكش

شهد دوار شعيب بمنطقة العزوزية التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، صباح اليوم الأحد 27 أبريل، حالة من الذعر في صفوف الساكنة، بعد أن هاجم كلب “هائج” طفلًا صغيرًا لم يتجاوز عقده الأول، حيث أصابه بعضة غائرة على مستوى الفخذ.

الواقعة خلفت حالة من الاستنفار وسط الأهالي الذين عاشوا على مدى يومين في خوف وقلق نتيجة تجول الكلب بحرية دون تدخل يُذكر من الجهات المختصة. وبعد محاولات متعددة، تمكّن السكان المحليون من محاصرة الكلب الهائج وتقييده داخل سياج، في انتظار تدخل المصالح البيطرية المختصة لتسلمه واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقد تم نقل الطفل المصاب على وجه السرعة إلى مركز محاربة داء السعار التابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، حيث خضع للعلاج وتلقى المصل الوقائي لتفادي الإصابة بهذا الداء الخطير.

وتعيد هذه الحادثة المؤسفة إلى الواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف أحياء مراكش، والتي أصبحت تشكل خطرًا متزايدًا على سلامة المواطنين، لاسيما الأطفال وكبار السن. كما تثير مثل هذه الوقائع تخوفات حقيقية من احتمال تفشي داء السعار، في ظل غياب حملات دورية للوقاية والتطعيم من طرف الجهات المعنية.

السكان المحليون يناشدون السلطات التدخل العاجل لتنظيم حملات تطهير ومكافحة الكلاب الضالة، وتوفير الإمكانات الضرورية لحماية الصحة العامة، في أفق الحد من مثل هذه الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة.