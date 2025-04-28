أكادير.. كلب “ضال” يهاجم شخصين ويصيبهما بجروح
هبة بريس – أكادير
شهد حي الفضية بمدينة أكادير، بعد زوال يوم أمس الأحد 27 أبريل الجاري، حادثة هجوم كلب ضال على شخصين ضمنهما طفلة ، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد استدعى الحادث توجه المصابين نحو مركز حفظ الصحة من اجل أخذ المصل الخاص بداء السعار.
الحادث أثار حالة من الذعر في صفوف سكان حي الفضية ، الذين عبروا عن قلقهم المتزايد من انتشار الكلاب الضالة في المدينة.
هذه الحوادث المتكررة ” أربع حالات ” خلال شهر أبريل الجاري، تفرض على الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الظاهرة، خصوصًا بعد إنشاء ملجأ للحيوانات الضالة شمال المدينة.
ومن الضروري تكثيف الجهود لضمان سلامة المواطنين والحد من تهديدات هذه الحيوانات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
الاستجابة السريعة لمثل هذه الحوادث تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
فين هي جمعيات الرفق بالحيوان لي دارت الملاجئ.
خاص حملات منظمة باش يتم السيطرة على هاد المشكل.
توفير مراكز علاجية متخصصة ضرورة قصوى لحالات السعار.
ينبغي تكثيف حملات التوعية حول خطورة التعامل مع الكلاب الضالة.
الله يشافي المصابين وخاص حلول جذرية ماشي ترقيعية.
حوادث عض الكلاب في تزايد مستمر مما يثير قلق الساكنة.
يجب على السلطات دعم ملجأ الحيوانات وتعزيزه بالإمكانيات.
مايمكنش نبقاو ساكتين والكلاب تهجم على عباد الله.
كلاب ضالة فالزنقة خطر على الدراري الصغار والكبار.
الناس ولاو خايفين يدوزو من بعض الأزقة بسبب الكلاب.
لا بد من اعتماد خطط فعالة للحد من انتشار الكلاب الضالة.
هذه الظاهرة تهدد السلامة العامة وتستدعي تدخلا فوريا.
التأخر في التدخل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة.
هادشي ولا خطير بزاف خاص تدخل عاجل من السلطات المحلية.