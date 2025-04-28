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أكادير.. كلب "ضال" يهاجم شخصين ويصيبهما بجروح

أكادير.. كلب “ضال” يهاجم شخصين ويصيبهما بجروح

28 أبريل، 2025 - 4:39 مساءً
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هبة بريس – أكادير

شهد حي الفضية بمدينة أكادير، بعد زوال يوم أمس الأحد 27 أبريل الجاري، حادثة هجوم كلب ضال على شخصين ضمنهما طفلة ، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد استدعى الحادث توجه المصابين نحو مركز حفظ الصحة من اجل أخذ المصل الخاص بداء السعار.

الحادث أثار حالة من الذعر في صفوف سكان حي الفضية ، الذين عبروا عن قلقهم المتزايد من انتشار الكلاب الضالة في المدينة.

هذه الحوادث المتكررة ” أربع حالات ” خلال شهر أبريل الجاري، تفرض على الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الظاهرة، خصوصًا بعد إنشاء ملجأ للحيوانات الضالة شمال المدينة.

ومن الضروري تكثيف الجهود لضمان سلامة المواطنين والحد من تهديدات هذه الحيوانات.

28 أبريل، 2025 - 4:39 مساءً
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