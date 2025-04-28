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مأساة بعين الحصن.. وفاة رجل غرقًا بعد سقوطه في بئر غير مغطى

مأساة بعين الحصن.. وفاة رجل غرقًا بعد سقوطه في بئر غير مغطى

28 أبريل، 2025 - 4:00 مساءً
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هبة بريس – تطةان

شهدت منطقة عين الحصن بإقليم تطوان، حادثًا مأساويًا بعد سقوط رجل يبلغ من العمر 56 سنة داخل بئر غير مغطى، مما أدى إلى وفاته غرقًا.

وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية مدعومة بفرقة الغطاسين، حيث تمكنوا من انتشال جثة الضحية بعد مجهودات كبيرة.

كما حضرت عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقًا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن سبب سقوط الضحية في البئر لا يزال مجهولًا، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.

وقد خلف الحادث صدمة وحزنًا كبيرين وسط أفراد عائلة الضحية، وهو أب لثلاث بنات، وأيضًا وسط سكان المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من خطورة الآبار غير المغطاة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المخاطر.

28 أبريل، 2025 - 4:00 مساءً
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