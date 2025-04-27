ليلة فوضى في مستشفى الحسني بالناظور.. شابان ينتحلان صفة أمنيين وينتهيان خلف القضبان

هبة بريس : محمد زريوح

علمت مصادر موثوقة أن عناصر الشرطة القضائية بالناظور تمكنت، ليلة أمس السبت، من توقيف شابين في العشرينات من عمرهما، على خلفية تورطهما في واقعة انتحال صفة أمنيين وإثارة الفوضى داخل المستشفى الحسني بالمدينة.

وحسب ما كشفت عنه المعطيات الأولية، فقد توجه الموقوفان إلى المستشفى على متن سيارة مكتراة، مدعيين رغبتهما في زيارة إحدى المريضات، غير أن منعهما من الدخول بسبب توقيت الزيارة أدى إلى نشوب مشادات مع حراس الأمن المتواجدين بالمكان.

ووفق شهود عيان، فإن النقاش تطور بسرعة إلى حالة من الفوضى، بعدما وجه الشابان عبارات سب وشتم في حق الطاقم الطبي والتمريضي، مما تسبب في حالة استنفار داخل أروقة المستشفى واستدعى تدخل موظفين إضافيين لاحتواء الموقف.

في تصعيد خطير للأحداث، حاول المشتبه فيهما فرض سلطتهما بادعاء انتمائهما إلى صفوف الشرطة، وقاما بإشهار بطاقة مهنية يشتبه في كونها مزورة، غير أن ارتباكهما فضح أمرهما أمام حراس الأمن الذين سارعوا إلى محاصرتهما قبل محاولتهما الفرار من عين المكان.

من جانبها، تحركت مصالح الشرطة القضائية بسرعة، وباشرت تحرياتها الميدانية، حيث تم تحديد هوية المعنيين بالأمر في وقت قياسي، ليجري توقيفهما ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.