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العثور على جثة
العثور على جثة

عاجل.. العثور على جثة قاصر بوادي ملوية بجرسيف بعد اختفائه

27 أبريل، 2025 - 9:20 مساءً
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هبة بريس-جرسيف

نجحت فرق الوقاية المدنية مساء اليوم الأحد في انتشال جثة فتى يبلغ من العمر 15 سنة من وادي ملوية، بدوار الزيرك التابع لجماعة صاكة بإقليم جرسيف، وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ زوال يوم السبت.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن الفتى كان قد توارى عن الأنظار منذ ظهر يوم أمس، ما استنفر مصالح الوقاية المدنية التي باشرت عمليات بحث مكثفة على امتداد الساعات الماضية، لتُكلل جهودها بالعثور على جثته وسط مياه الوادي.

وانتقل إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي لمعاينة الجثة ومحيط الحادث، قبل أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي بمدينة جرسيف، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.

27 أبريل، 2025 - 9:20 مساءً
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