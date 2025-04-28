منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة
مصباح أحمد – الجديدة
بمنتجع سيدي بوزيد، على بعد حوالي 5 كيلومترات، جنوب عاصمة دكالة، عبر الطريق الساحلية، فككت المصالح الدركية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وكرا للدعارة، ضم وسيطة و3 فتيات، إلى جانب رجل تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع إحداهن.
وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمنتجع سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، داهمت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، في ثاني يوم من عطلة نهاية الأسبوع، شقة بالشطر الخامس من المنتجع السياحي، كانت تسخر مرتعا للدعارة والرذيلة؛ إذ ضبط المتدخلون من المركز الدركي، صاحب الاختصاص الترابي، عقب الاقتحام، الذي حرى طبقا وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مرتع الرذيلة، الذي ضبطوا بداخله، بمقتضى حالة التلبس، وسيطة (قوادة)، و3 عاهرت، ورجلا متلبسا بممارسة الجنس مع إحدى المومسات؛ كما حجزوا مبلغا ماليا بقيمة 3500 درهم، متحصلا عليه من تجارة الأجساد، وعوازل طبية، بعضها مستعملا، ومرهمات للترطيب، وحبوب منع الحمل، وعلب مناديل ورقية بيضاء، وهاتفا نقالا كانت الوسيطة تستعمله لجلب الزبائن، وتنظيم اللقاءات مع العاهرات مقابل مبالغ مالية.
المتورطون الخمسة، الوسيطة والعاهرات الثلاثة والرجل، الموقوفون، وضعتهم الضابطة القضائية، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث، وإحالتهم من ثمة على وكيل الملك بابتدائية الجديدة.
وتندرج بالمناسبة هذه العملية التي نفذها مركز درك سيدي بوزيد، والتي بها استهدفت شقة بالشطر الخامس، كانت تستعمل كغطاء لوكر الدعارة، وممارسة الرذيلة، في إطار التصدي للمظاهرة المنافية للأخلاق والقانون، وللنظام العام.
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57 تعليقات
خاص عقوبات قاسية مع التشهير باش يكونو عبرة للآخرين.
راه الأخلاق أساس أي تطور ماشي غير البني والمظاهر.
الحمد لله على يقظة رجال الدرك لي دارو خدمتهم.
الفلوس لي كيجمعوها بطرق حرام ما كايدومش ليهم.
خاص السلطات تزيد تشدد على بحال هاد الاوكار.
دابا شنو ذنب العائلات لي ساكنة تما مع هاد المنكر.
خاص تعاون بين الساكنة والسلطات لمحاربة الدعارة.
شوهة وسط واحد المنتجع لي خاصو يكون وجهة سياحية محترمة.
راه الأخلاق أساس أي تطور ماشي غير البني والمظاهر.
خاص تعاون بين الساكنة والسلطات لمحاربة الدعارة.
الله يطهر بلادنا من هاد الطحان لي كيشوه سمعة المغرب.
خاص السلطات تزيد تشدد على بحال هاد الاوكار.
دابا شنو ذنب العائلات لي ساكنة تما مع هاد المنكر.
الحمد لله على يقظة رجال الدرك لي دارو خدمتهم.
شوهة وسط واحد المنتجع لي خاصو يكون وجهة سياحية محترمة.
الله يطهر بلادنا من هاد الطحان لي كيشوه سمعة المغرب.
الله يهدي ما خلق راه الفساد ولا كيخرب المجتمع.
خاص عقوبات قاسية مع التشهير باش يكونو عبرة للآخرين.
شوهة وسط واحد المنتجع لي خاصو يكون وجهة سياحية محترمة.
دابا شنو ذنب العائلات لي ساكنة تما مع هاد المنكر.
خاص السلطات تزيد تشدد على بحال هاد الاوكار.
الله يهدي ما خلق راه الفساد ولا كيخرب المجتمع.
المنتجعات خاصها تكون نقية ماشي اوكار للفساد.
الحمد لله على يقظة رجال الدرك لي دارو خدمتهم.
شوهة وسط واحد المنتجع لي خاصو يكون وجهة سياحية محترمة.
راه الأخلاق أساس أي تطور ماشي غير البني والمظاهر.
الله يهدي ما خلق راه الفساد ولا كيخرب المجتمع.
الله يطهر بلادنا من هاد الطحان لي كيشوه سمعة المغرب.
الفلوس لي كيجمعوها بطرق حرام ما كايدومش ليهم.
خاص تعاون بين الساكنة والسلطات لمحاربة الدعارة.
خاص السلطات تزيد تشدد على بحال هاد الاوكار.
دابا شنو ذنب العائلات لي ساكنة تما مع هاد المنكر.
الحمد لله على يقظة رجال الدرك لي دارو خدمتهم.
المنتجعات خاصها تكون نقية ماشي اوكار للفساد.
الفلوس لي كيجمعوها بطرق حرام ما كايدومش ليهم.
المنتجعات خاصها تكون نقية ماشي اوكار للفساد.
راه الأخلاق أساس أي تطور ماشي غير البني والمظاهر.
خاص السلطات تزيد تشدد على بحال هاد الاوكار.
خاص عقوبات قاسية مع التشهير باش يكونو عبرة للآخرين.
الله يهدي ما خلق راه الفساد ولا كيخرب المجتمع.
دابا شنو ذنب العائلات لي ساكنة تما مع هاد المنكر.
خاص تعاون بين الساكنة والسلطات لمحاربة الدعارة.
الله يطهر بلادنا من هاد الطحان لي كيشوه سمعة المغرب.
الحمد لله على يقظة رجال الدرك لي دارو خدمتهم.
شوهة وسط واحد المنتجع لي خاصو يكون وجهة سياحية محترمة.
المنتجعات خاصها تكون نقية ماشي اوكار للفساد.
خاص عقوبات قاسية مع التشهير باش يكونو عبرة للآخرين.
شوهة وسط واحد المنتجع لي خاصو يكون وجهة سياحية محترمة.
خاص تعاون بين الساكنة والسلطات لمحاربة الدعارة.
الله يطهر بلادنا من هاد الطحان لي كيشوه سمعة المغرب.
الحمد لله على يقظة رجال الدرك لي دارو خدمتهم.
الفلوس لي كيجمعوها بطرق حرام ما كايدومش ليهم.
الله يهدي ما خلق راه الفساد ولا كيخرب المجتمع.
خاص السلطات تزيد تشدد على بحال هاد الاوكار.
دابا شنو ذنب العائلات لي ساكنة تما مع هاد المنكر.
راه الأخلاق أساس أي تطور ماشي غير البني والمظاهر.
شكرا على التدخل لدرك الملكي