منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة

مصباح أحمد – الجديدة

بمنتجع سيدي بوزيد، على بعد حوالي 5 كيلومترات، جنوب عاصمة دكالة، عبر الطريق الساحلية، فككت المصالح الدركية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وكرا للدعارة، ضم وسيطة و3 فتيات، إلى جانب رجل تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع إحداهن.

وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمنتجع سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، داهمت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، في ثاني يوم من عطلة نهاية الأسبوع، شقة بالشطر الخامس من المنتجع السياحي، كانت تسخر مرتعا للدعارة والرذيلة؛ إذ ضبط المتدخلون من المركز الدركي، صاحب الاختصاص الترابي، عقب الاقتحام، الذي حرى طبقا وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مرتع الرذيلة، الذي ضبطوا بداخله، بمقتضى حالة التلبس، وسيطة (قوادة)، و3 عاهرت، ورجلا متلبسا بممارسة الجنس مع إحدى المومسات؛ كما حجزوا مبلغا ماليا بقيمة 3500 درهم، متحصلا عليه من تجارة الأجساد، وعوازل طبية، بعضها مستعملا، ومرهمات للترطيب، وحبوب منع الحمل، وعلب مناديل ورقية بيضاء، وهاتفا نقالا كانت الوسيطة تستعمله لجلب الزبائن، وتنظيم اللقاءات مع العاهرات مقابل مبالغ مالية.

المتورطون الخمسة، الوسيطة والعاهرات الثلاثة والرجل، الموقوفون، وضعتهم الضابطة القضائية، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث، وإحالتهم من ثمة على وكيل الملك بابتدائية الجديدة.

وتندرج بالمناسبة هذه العملية التي نفذها مركز درك سيدي بوزيد، والتي بها استهدفت شقة بالشطر الخامس، كانت تستعمل كغطاء لوكر الدعارة، وممارسة الرذيلة، في إطار التصدي للمظاهرة المنافية للأخلاق والقانون، وللنظام العام.