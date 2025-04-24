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الدرك الملكي
الدرك الملكي

تارودانت .. توقيف قاتل عامل فلاحي داخل ضيعة بسبت الكردان

24 أبريل، 2025 - 12:19 صباحًا
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هبة بريس – تارودانت

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسبت الكردان التابعة لسرية تارودانت، مساء يوم الثلاثاء، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها عامل فلاحي، داخل إحدى الضيعات الفلاحية الواقعة بجماعة أيت إيگاس بإقليم تارودانت.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى مصالح الدرك، فإن الحادثة تعود إلى صباح يوم الثلاثاء، حين اندلع خلاف شخصي حاد بين الجاني، البالغ من العمر 32 سنة، والضحية، ما لبث أن تطور إلى مشادّة كلامية عنيفة، وفي لحظة انفعال، أقدم المشتبه فيه على توجيه طعنة قاتلة بواسطة سلاح أبيض، أردت الضحية قتيلاً على الفور، وسط ذهول وصدمة زملائه العمال الذين عاينوا الواقعة.

عقب وقوع الجريمة، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، حيث باشرت عملية تمشيط واسعة بمحيط الضيعة ومناطق مجاورة، لتتمكن بعد ساعات قليلة من توقيف المتهم، في عملية نوعية عكست فعالية وسرعة التدخل الأمني والتنسيق الميداني.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار مواصلة التحقيق معه للكشف عن كافة ملابسات القضية ودوافع ارتكاب الجريمة.

24 أبريل، 2025 - 12:19 صباحًا
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‫35 تعليقات

  2. خاصنا نشجعوا على التعليم والتربية على الحوار باش نتجنبوا هاد الأنواع من الجرائم.

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  13. الأمن كيتحرك بسرعة، ولكن خاصنا كذلك نركزوا على الوقاية من هاد الأنواع ديال الجرائم.

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  25. التحقيقات ديال الدرك خصها تكشف عن دوافع الجريمة وتشوف إذا كانت فالقلب ديال مشكلة كبيرة.

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