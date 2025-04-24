تارودانت .. توقيف قاتل عامل فلاحي داخل ضيعة بسبت الكردان

هبة بريس – تارودانت

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسبت الكردان التابعة لسرية تارودانت، مساء يوم الثلاثاء، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها عامل فلاحي، داخل إحدى الضيعات الفلاحية الواقعة بجماعة أيت إيگاس بإقليم تارودانت.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى مصالح الدرك، فإن الحادثة تعود إلى صباح يوم الثلاثاء، حين اندلع خلاف شخصي حاد بين الجاني، البالغ من العمر 32 سنة، والضحية، ما لبث أن تطور إلى مشادّة كلامية عنيفة، وفي لحظة انفعال، أقدم المشتبه فيه على توجيه طعنة قاتلة بواسطة سلاح أبيض، أردت الضحية قتيلاً على الفور، وسط ذهول وصدمة زملائه العمال الذين عاينوا الواقعة.

عقب وقوع الجريمة، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، حيث باشرت عملية تمشيط واسعة بمحيط الضيعة ومناطق مجاورة، لتتمكن بعد ساعات قليلة من توقيف المتهم، في عملية نوعية عكست فعالية وسرعة التدخل الأمني والتنسيق الميداني.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار مواصلة التحقيق معه للكشف عن كافة ملابسات القضية ودوافع ارتكاب الجريمة.