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صورة تعبيريىة لعناصر الدرك الملكي
صورة تعبيريىة لعناصر الدرك الملكي

جثة طفل تستنفر عناصر الدرك الملكي بالحوز

22 أبريل، 2025 - 10:30 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

اهتزت جماعة اسني بإقليم الحوز في الصباح الباكر من يومه الثلاثاء، على خبر العثور على جثة طفل بقناة للري بمنطقة امليل.

وحسب مصادر الجريدة، فالطفل البالغ من العمر 5 سنوات، اختفى يوم أمس عن الأنظار بعد عودته من المدرسة، حيث قام أفراد عائلته بإبلاغ عناصر الدرك الملكي بامليل، لتنطلق عملية البحث قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة باحدى قنوات الري.

الحادث استنفر عناصر الدرك والسلطة المحلية، التي فتحت تحقيقا للكشف عن اسباب الوفاة، فيما تم نقل جثة الطفل صوب مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

22 أبريل، 2025 - 10:30 صباحًا
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