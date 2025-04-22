جثة طفل تستنفر عناصر الدرك الملكي بالحوز
هبة بريس – محمد ضاهر
اهتزت جماعة اسني بإقليم الحوز في الصباح الباكر من يومه الثلاثاء، على خبر العثور على جثة طفل بقناة للري بمنطقة امليل.
وحسب مصادر الجريدة، فالطفل البالغ من العمر 5 سنوات، اختفى يوم أمس عن الأنظار بعد عودته من المدرسة، حيث قام أفراد عائلته بإبلاغ عناصر الدرك الملكي بامليل، لتنطلق عملية البحث قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة باحدى قنوات الري.
الحادث استنفر عناصر الدرك والسلطة المحلية، التي فتحت تحقيقا للكشف عن اسباب الوفاة، فيما تم نقل جثة الطفل صوب مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الله يرحمو ويجعله من طيور الجنة، ويصبّر عائلتو.
هادشي كيخلع، ولاو ولادنا ماشي فآمان حتى فطريق المدرسة.
القلوب كلها مع العائلة ديال الطفل فهاد الظرف الصعيب.
هاد الفاجعة خاصها تكون عبرة للناس كاملين.
قنوات الري خاصها تكون محمية باش ما يتكررش بحال هاد الحوادث.
خاص تحقيق معمق باش يعرفو شنو واقع بصح.
هادشي كيهرس القلب، طفل صغير باقي ما عاش والو.
المسؤولين خاصهم يتحركو ويشوفو حل لهاد الخطر اللي كاين فالقنوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كاين ما أصعب من فقدان ولد صغير.
فين كانو الناس اللي مسؤولين على السلامة فالمنطقة؟
كنطلبو من السلطات توعية السكان وتحسين البنية التحتية.
الله يرحمو ويصبر والديه على هاد المصيبة الكبيرة.
واش ممكن يكون شي فعل إجرامي؟ الله يستر.