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الدرك الملكي
الدرك الملكي

اقتحام مفاجئ يُجهض رحلة الموت من شاطئ أركمان–الناظور

24 أبريل، 2025 - 12:13 صباحًا
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هبة بريس : محمد زريوح

ضمن حملاتها المتواصلة لمكافحة الهجرة السرية، نفذت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان عملية ميدانية دقيقة، ليلة الأربعاء 23 أبريل، أجهضت خلالها محاولة للهجرة غير النظامية من شاطئ حي الفيلات. وتمكنت الفرق الأمنية من إحباط هذه المحاولة في الوقت المناسب قبل مغادرة القارب نحو وجهة مجهولة.

وخلال هذه العملية، أوقفت العناصر تسعة شبان مغاربة قدموا من مدن مختلفة، كانوا في طور الاستعداد للعبور نحو الضفة الأخرى بوسائل غير قانونية. كما تم ضبط قارب مطاطي ومحرك بحري، كانا يُستخدمان كوسائل رئيسية في تنفيذ العملية.

وفي سياق استكمال الإجراءات القانونية، تم اقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي حيث يخضعون لتحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد بقية المتورطين في هذه الشبكة وكشف طرق عملها، في إطار المجهود الوطني لمواجهة شبكات التهريب وتنظيم الهجرة السرية.

24 أبريل، 2025 - 12:13 صباحًا
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‫21 تعليقات

  13. المسؤولية كبيرة على الجميع باش نوصلوا الحلول الحقيقية ونوقفوا هاد التجارة القاتلة.

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  15. التهريب ديال البشر أصبح تجارة منظمة، وهاد الشبكات كتربح منها فمبالغ خيالية.

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  20. المشاكل الاقتصادية والتعليمية كترسل الشباب إلى مصير مجهول، والعصابات كتستغل هاد الشي.

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