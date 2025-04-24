اقتحام مفاجئ يُجهض رحلة الموت من شاطئ أركمان–الناظور
هبة بريس : محمد زريوح
ضمن حملاتها المتواصلة لمكافحة الهجرة السرية، نفذت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان عملية ميدانية دقيقة، ليلة الأربعاء 23 أبريل، أجهضت خلالها محاولة للهجرة غير النظامية من شاطئ حي الفيلات. وتمكنت الفرق الأمنية من إحباط هذه المحاولة في الوقت المناسب قبل مغادرة القارب نحو وجهة مجهولة.
وخلال هذه العملية، أوقفت العناصر تسعة شبان مغاربة قدموا من مدن مختلفة، كانوا في طور الاستعداد للعبور نحو الضفة الأخرى بوسائل غير قانونية. كما تم ضبط قارب مطاطي ومحرك بحري، كانا يُستخدمان كوسائل رئيسية في تنفيذ العملية.
وفي سياق استكمال الإجراءات القانونية، تم اقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي حيث يخضعون لتحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد بقية المتورطين في هذه الشبكة وكشف طرق عملها، في إطار المجهود الوطني لمواجهة شبكات التهريب وتنظيم الهجرة السرية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
الوعي المجتمعي ضروري باش الشباب ما يقعو في فخ هاد العصابات.
العصابات هادي كتستغل الفقر واليأس ديال الشباب باش يقبلو يعبروا الحدود.
الحلول اللي كتوفرها العصابات كتكون كلها على حساب حياة الشاب.
هاد العصابات كتروج للمخدرات ومعها الهجرة السرية، كلهم كيشكلوا تهديد كبير.
كيخدموا على فقر الناس وكيجعلوهم يتقبلوا كل خطر مقابل حلم بعيد.
هاد العصابات كيديرو الملايين على حساب حياة الناس.
العصابات هادي كتروج الأكاذيب للشباب، وتعدهم بحياة أفضل في الضفة الأخرى.
الشباب ما كيعرفوش خطر العصابات اللي كتنظم الهجرة السرية، وكيغتاروا.
هاد الشبكات الإجرامية كتعرف كيفاش تهرب وتشتغل فالصمت.
هاد المجرمين كيتلاعبوا بالقانون وكيصطادوا الضحايا بكل برودة دم.
هاذ العصابات كيعرفوا كيفاش يغسلو دماغ الناس باش يديروا المجازفات.
العصابات اللي كتدير الهجرة السرية كتعتبر من أكبر المشاكل فالمجتمع.
المسؤولية كبيرة على الجميع باش نوصلوا الحلول الحقيقية ونوقفوا هاد التجارة القاتلة.
هاد المجرمين كيتعاملوا مع حياة الناس بحال فئة من البضائع.
التهريب ديال البشر أصبح تجارة منظمة، وهاد الشبكات كتربح منها فمبالغ خيالية.
الحل مشي فالهجرة السرية، ولكن ففتح الأبواب داخل البلاد باش الشباب يخدمو.
الشباب خاصهم يعرفوا أن الهجرة السرية ماشي حل، والعصابات ما كتشكل غير الخطر.
السلطات خاصها تكثف المراقبة على المناطق الحدودية لتفكيك هاد الشبكات.
اللي كينظم الهجرة السرية كيدمر مستقبل الناس بلا رحمة.
المشاكل الاقتصادية والتعليمية كترسل الشباب إلى مصير مجهول، والعصابات كتستغل هاد الشي.
اللي كيكون ضحية لهاد العصابات ما كيحسش بالخطر حتى يلقا راسو فالبحر.