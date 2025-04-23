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المحكمة
المحكمة

طنجة.. محاكمة المتهمين في الاعتداء على الصحافي الزرزوري تنطلق غداً

23 أبريل، 2025 - 7:33 مساءً
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هبة بريس – طنجة

تستعد محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم غد الخميس، لفتح أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على الصحافي سفيان الزرزوري، مراسل صحفي بأحد المنابر الإعلامية المحلية، إلى جانب عدد من المتابعين في القضية ذاتها، التي أثارت موجة تضامن واسعة في الأوساط الإعلامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مروّع وقع قبل أشهر، حين استُدرج الزرزوري من طرف شبكة إجرامية، في مخطط مُحكم استهدف سلبه ممتلكاته الشخصية ومعداته المهنية.

الاعتداء لم يتوقف عند السرقة، بل تطور إلى عنف جسدي شديد خلّف إصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

مصادر أمنية أكدت أن مصالح الأمن بمدينة طنجة تحركت فور وقوع الحادث، ونجحت في توقيف عدد من المشتبه فيهم، حيث تمت محاكمة أحدهم سابقاً، فيما يستمر التحقيق والمحاكمة في حق الآخرين بعد إحالتهم من قاضي التحقيق المختص.

وفي تطور موازٍ، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بياناً شديد اللهجة، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع الصحافي الزرزوري، ووصفت ما تعرض له بـ”الاعتداء الوحشي الذي يمس حرمة الصحافة وكرامة الصحافيين”.

كما دعت النقابة إلى تسريع إجراءات العدالة وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، مطالبة الدولة بتوفير الحماية القانونية والميدانية للعاملين في الحقل الإعلامي.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق تتصاعد فيه الدعوات لمواجهة العنف الموجه ضد الصحافيين، وتعزيز بيئة آمنة لممارسة المهنة بكل حرية ومسؤولية.

23 أبريل، 2025 - 7:33 مساءً
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