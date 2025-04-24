بنكيران: “الدفاع عن الوطن والهوية أولوية… ونرفض التخلي عن المسؤولية”

أعاد عبد الإله بنكيران التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية لا يزال متمسكًا بمسؤولياته السياسية والاجتماعية، رغم ما وصفه بـ”محاولات الإقصاء والتهميش”. وقال إن الحزب كان ولا يزال صمام أمان خلال محطات حرجة، أبرزها مرحلة “20 فبراير”، التي هددت استقرار البلاد.

وأضاف بنكيران: “لم تكن تلك النجاحات ضربة حظ، بل نتيجة مسار طويل من العمل والتضحيات”، مشيرًا إلى أن انخراط الحزب في العمل السياسي منذ 1988 لم يكن سهلاً، ولكنه مثّل انتقالًا من “الهامش إلى الفعل الوطني المؤثر”.

كما أشار إلى بعض الانتصارات الانتخابية الأخيرة في الانتخابات الجزئية، واعتبرها مؤشراً إيجابياً على استمرار حضور الحزب وفعاليته، رغم “الصعوبات المفتعلة”.

وختم بنكيران كلمته بالتأكيد على أن “المعركة اليوم ليست فقط من أجل المواقع السياسية، بل من أجل الهوية، والاستقرار، واستمرار الإصلاح”، داعياً الجميع إلى التضامن، والعطاء، والصدق في الانتماء للمشروع الوطني الإسلامي الذي يمثله الحزب.