close button
عبد الأله بنكيران
عبد الأله بنكيران

بنكيران: “الدفاع عن الوطن والهوية أولوية… ونرفض التخلي عن المسؤولية”

24 أبريل، 2025 - 12:30 صباحًا
0

أعاد عبد الإله بنكيران التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية لا يزال متمسكًا بمسؤولياته السياسية والاجتماعية، رغم ما وصفه بـ”محاولات الإقصاء والتهميش”. وقال إن الحزب كان ولا يزال صمام أمان خلال محطات حرجة، أبرزها مرحلة “20 فبراير”، التي هددت استقرار البلاد.

وأضاف بنكيران: “لم تكن تلك النجاحات ضربة حظ، بل نتيجة مسار طويل من العمل والتضحيات”، مشيرًا إلى أن انخراط الحزب في العمل السياسي منذ 1988 لم يكن سهلاً، ولكنه مثّل انتقالًا من “الهامش إلى الفعل الوطني المؤثر”.

كما أشار إلى بعض الانتصارات الانتخابية الأخيرة في الانتخابات الجزئية، واعتبرها مؤشراً إيجابياً على استمرار حضور الحزب وفعاليته، رغم “الصعوبات المفتعلة”.

وختم بنكيران كلمته بالتأكيد على أن “المعركة اليوم ليست فقط من أجل المواقع السياسية، بل من أجل الهوية، والاستقرار، واستمرار الإصلاح”، داعياً الجميع إلى التضامن، والعطاء، والصدق في الانتماء للمشروع الوطني الإسلامي الذي يمثله الحزب.

24 أبريل، 2025 - 12:30 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

الدرك الملكي

تارودانت .. توقيف قاتل عامل فلاحي داخل ضيعة بسبت…

2025-04-24 / 00:19
الدرك الملكي

اقتحام مفاجئ يُجهض رحلة الموت من شاطئ أركمان–الناظور

2025-04-24 / 00:13
عبد الأله بنكيران

عبد الإله بنكيران: “العدالة والتنمية تستعيد عافيتها والمعركة مستمرة”

2025-04-24 / 00:02
الرقمنة

فاس.. جامعيون يسلطون الضوء على تحديات ريادة الأعمال في…

2025-04-23 / 23:39
إفريقيا تتبنى إعلان الرباط من أجل الريادة النسائية في العمليات الانتخابية

إفريقيا تتبنى إعلان الرباط من أجل الريادة النسائية في…

2025-04-23 / 23:20
أشغال تهيئة شارع 3 مارس بتازة

بكلفة مالية تفوق 19 مليون درهم.. انطلاق أشغال تهيئة…

2025-04-23 / 22:57
قمة المرأة

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة من قمة المرأة في…

2025-04-23 / 22:28
مكناس.. نحو مدرسة آمنة تُحصّن المتعلمين ضد العنف

مكناس.. نحو مدرسة آمنة تُحصّن المتعلمين ضد العنف

2025-04-23 / 21:47
أمطار رعدية

الطقس غدا الخميس.. زخات رعدية مصحوبة ببرد مرتقبة في…

2025-04-23 / 20:24
المحكمة

طنجة.. محاكمة المتهمين في الاعتداء على الصحافي الزرزوري تنطلق…

2025-04-23 / 19:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى