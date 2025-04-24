عبد الإله بنكيران: “العدالة والتنمية تستعيد عافيتها والمعركة مستمرة”

أكّد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في كلمة توجيهية لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه، أن الحزب بدأ يستعيد عافيته، بعد فترة من “الركود” و”الضغط السياسي” الذي تعرض له خلال السنوات الماضية، خاصة بعد انتخابات 2021.

وقال بنكيران: “الحزب ديالكم تحرك، رجعت ليه الروح”، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”المرحلة الصعبة” التي مر بها الحزب كانت بمثابة فترة علاج، وأن الحزب بدأ يستعيد مكانته في المشهد السياسي الوطني، رغم بعض التحديات.

وأضاف أن “المؤتمر القادم يمثل لحظة فارقة، إذ عبر أعضاء الحزب عن التزامهم من خلال دعم مالي تطوعي غير مسبوق، بلغ في بعض الحالات 50 ألف درهم”، مشيدًا بهذه الروح التضامنية، ومعتبرًا أن هذه المساهمات هي مؤشر على “إحياء الأمل والثقة داخل صفوف الحزب”.

كما انتقد بنكيران تأخر وزارة الداخلية في صرف الدعم القانوني المخصص للأحزاب، مؤكدًا أن الحزب قرر الاعتماد على إمكانياته الذاتية لتمويل مؤتمره. ودعا أعضاء الحزب إلى التضحية بالمال والعمل من أجل الوطن، مشددًا على أهمية الحفاظ على “المرجعية الإسلامية”، و”الملكية المغربية” باعتبارها ثوابت لا تقبل المساومة.