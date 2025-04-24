عبد الإله بنكيران: “العدالة والتنمية تستعيد عافيتها والمعركة مستمرة”
أكّد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في كلمة توجيهية لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه، أن الحزب بدأ يستعيد عافيته، بعد فترة من “الركود” و”الضغط السياسي” الذي تعرض له خلال السنوات الماضية، خاصة بعد انتخابات 2021.
وقال بنكيران: “الحزب ديالكم تحرك، رجعت ليه الروح”، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”المرحلة الصعبة” التي مر بها الحزب كانت بمثابة فترة علاج، وأن الحزب بدأ يستعيد مكانته في المشهد السياسي الوطني، رغم بعض التحديات.
وأضاف أن “المؤتمر القادم يمثل لحظة فارقة، إذ عبر أعضاء الحزب عن التزامهم من خلال دعم مالي تطوعي غير مسبوق، بلغ في بعض الحالات 50 ألف درهم”، مشيدًا بهذه الروح التضامنية، ومعتبرًا أن هذه المساهمات هي مؤشر على “إحياء الأمل والثقة داخل صفوف الحزب”.
كما انتقد بنكيران تأخر وزارة الداخلية في صرف الدعم القانوني المخصص للأحزاب، مؤكدًا أن الحزب قرر الاعتماد على إمكانياته الذاتية لتمويل مؤتمره. ودعا أعضاء الحزب إلى التضحية بالمال والعمل من أجل الوطن، مشددًا على أهمية الحفاظ على “المرجعية الإسلامية”، و”الملكية المغربية” باعتبارها ثوابت لا تقبل المساومة.
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17 تعليقات
الملكية المغربية خط أحمر عند كل المغاربة، ومزيان يتم التأكيد عليها.
الناس كيتسناو الفعل أكثر من الشعارات، وهاد هو التحدي الحقيقي.
الثقة ما كتترجعش غير بالخطابات، خاص تغيير حقيقي فالأداء.
المؤتمر الجاي يقدر يكون فرصة لتصحيح المسار.
الرجوع ديال الحزب للساحة محتاج أكثر من كلام، خاص خدمة ميدانية.
الركود اللي كان بعد 2021 طبيعي فحياة أي حزب.
الحزب خاصو يقرب أكثر من الشباب ويقدم حلول واقعية.
السياسة اليوم خاصها وجوه جديدة ولكن بخبرة وتجربة.
المشهد السياسي محتاج توازن والأحزاب بحال العدالة والتنمية مهمين فهاد السياق.
الدعم المالي من المناضلين كيبين أن باقي ناس مؤمنين بالمشروع.
الاعتماد على التمويل الذاتي خطوة جريئة ولكن صعيبة.
الروح التضامنية داخل الحزب نقطة إيجابية بلا شك.
الانتقاد ديالو لوزارة الداخلية مفهوم ولكن خاص دلائل وأرقام.
بنكيران باق محافظ على الخطاب الديني والسياسي ديالو.
المرجعية الإسلامية بقات محور أساسي فخطاب الحزب.
اطمأن يا بيدق قطر وايران وتركيا المغاربة احرار منذ القدم ولم ولن يقبلوا الا أن يكونوا احرارا..المغاربة يبغضون التبعية لاي كان المغاربة هم الاصل والباقي تقليد..وبالتالي حزبكم منبود الى الابد..المغاربة علقوا بكم ياتجار الدين..
بنكيران ديما كيعرف كيفاش يرجع النقاش للحزب ديالو.