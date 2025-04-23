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أشغال تهيئة شارع 3 مارس بتازة
أشغال تهيئة شارع 3 مارس بتازة

بكلفة مالية تفوق 19 مليون درهم.. انطلاق أشغال تهيئة شارع 3 مارس بتازة

23 أبريل، 2025 - 10:57 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

انطلقت بمدينة تازة أشغال تهيئة شارع “3 مارس”، أحد الشرايين الحيوية بالمدينة، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ 19.132.870,56 درهم. ويمتد الشارع على طول يبلغ حوالي 1330 مترًا، من مدارة الدرك الملكي إلى غاية مدارة عمالة الإقليم، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتجميل المشهد الحضري للمدينة.

ويتضمن المشروع عدة تدخلات تهم توسيع الطريق وتزفيتها بالأسفلت الساخن، إلى جانب تهيئة الأرصفة والطوار، وإعادة تأثيث الفضاء الحضري بما يشمل التجهيزات الحضرية الأساسية. كما تشمل الأشغال تهيئة شبكة صرف مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، وبناء مدارات حضرية جديدة لضمان انسيابية حركة السير والجولان.

ومن بين محاور المشروع أيضًا، تهيئة ساحة عمومية من شأنها أن تضيف بعدًا بيئيًا وجماليًا للمنطقة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدخلي شارع الحسن الوزاني وشارع 2، في إطار تصور متكامل للنهوض بجمالية ومرافق هذا المحور الحيوي.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة العيش للمواطنين، من خلال مشاريع مهيكلة تعكس تطلعات الساكنة وتواكب التحولات العمرانية التي تعرفها المدينة.

23 أبريل، 2025 - 10:57 مساءً
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