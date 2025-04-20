انتحار دركي في ثكنة الدرك الملكي بتازة
أفادت مصادر إعلامية بأن دركيا أقدم على وضع حد لحياته بإطلاق النار على نفسه في ثكنة الدرك الملكي بمدينة تازة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الدركي استعمل سلاحه الوظيفي في عملية الانتحار.
التحقيق في الحادث
تجري الأبحاث والتحقيقات لتحديد أسباب الحادث، وسط استنفار أمني داخل مقر الدرك بقدوم كبار المسؤولين على المستوى الإقليمي.
استنفار أمني
شهد مقر الدرك الملكي بتازة استنفارا أمنيا بعد الحادث، حيث حضر كبار المسؤولين على المستوى الإقليمي للاطلاع على تفاصيل الحادث.
16 تعليقات
يمكن تعرض للظلم أو الإهانة، الله أعلم
بزاف ديال الناس كيخدمو تحت الضغط بلا مواكبة نفسية
نتمنى يكون هاد الحادث فرصة لمراجعة طرق التعامل داخل المؤسسة
الله يصبر العائلة ديالو، راه فقدان ولدهم بهاد الطريقة مؤلم
ماشي أول مرة كنسمعو بحالات بحال هادي، خاص حل
فين هي المراقبة النفسية؟ ولا غير وقت الوقوع كيتفكرو
الله يرحمو ويغفر ليه، ما نعرفو شنو كان فداخلو
الناس كيهدرو بلا ما يعرفو الحقيقة كاملة
الخدمة فالأمن ماشي سهلة، كاين ضغط نفسي كبير
السلامة النفسية خاصها تكون من أولويات أي مؤسسة أمنية
الناس كيظنو رجال السلطة ما عندهمش مشاكل، ولكن العكس صحيح
كاينين اللي كيصبرو وكاينين اللي ما كيتحملوش
التحقيق غادي يبين الأسباب، ما خاصناش نستبقو الأحداث
ماشي غير العقوبة والانضباط، راه الإنسان كيتأثر
الانتحار راه ناقوس خطر، خاص المسؤولين يصيبو حلول
خاص يهتمو بالجانب النفسي ديال رجال الأمن