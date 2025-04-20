انتحار دركي في ثكنة الدرك الملكي بتازة

أفادت مصادر إعلامية بأن دركيا أقدم على وضع حد لحياته بإطلاق النار على نفسه في ثكنة الدرك الملكي بمدينة تازة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الدركي استعمل سلاحه الوظيفي في عملية الانتحار.

التحقيق في الحادث

تجري الأبحاث والتحقيقات لتحديد أسباب الحادث، وسط استنفار أمني داخل مقر الدرك بقدوم كبار المسؤولين على المستوى الإقليمي.

استنفار أمني

شهد مقر الدرك الملكي بتازة استنفارا أمنيا بعد الحادث، حيث حضر كبار المسؤولين على المستوى الإقليمي للاطلاع على تفاصيل الحادث.