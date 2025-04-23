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مكناس.. نحو مدرسة آمنة تُحصّن المتعلمين ضد العنف

مكناس.. نحو مدرسة آمنة تُحصّن المتعلمين ضد العنف

23 أبريل، 2025 - 9:47 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

في مواجهة تنامي مظاهر العنف داخل الوسط المدرسي، تؤكد المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمكناس التزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة، من خلال تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 على أرض الواقع.

وفي حوار خص به الجريدة، أوضح محمد كليل، المدير الإقليمي، أن المديرية تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برامج وقائية وتحسيسية، تشمل التكوين، التأطير، والشراكات مع مختلف الفاعلين المحليين، من أمن وفعاليات جمعوية، بهدف تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف.

المدرسة لم تعد فقط فضاء للتعلم، بل أصبحت رافعة للتربية على القيم، والتصدي لمظاهر الانحراف، ما يستدعي تضافر الجهود لبناء جيل يحترم الآخر ويؤمن بقيم المواطنة والتسامح.

23 أبريل، 2025 - 9:47 مساءً
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