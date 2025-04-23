الطقس غدا الخميس.. زخات رعدية مصحوبة ببرد مرتقبة في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تعرف الحالة الجوية نزول زخات مطرية رعدية مصحوبة أحيانا ببرد محليا بمناطق الأطلس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية الوسطى، والسايس، والريف، وكذا الواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تشكل قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق ستهم كل من السهول الداخلية الوسطى، وشمال شرق الأقاليم الصحراوية وكذا المنطقة الشرقية، حيث من المحتمل أن تصل محليا الى السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى خاصة خلال الصباح. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، والأطلس، وسهول تادلة والسايس، والجنوب الشرقي، وكذا الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير غبار محليا جنوب المنطقة الشرقية وبالمناطق الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالريف، وما بين 16 و 21 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بمناطق الأطلس وبالجنوب الشرقي ، في حين ستعرف ارتفاعا في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.