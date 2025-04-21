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الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير
الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير

الناظور تحتفي ببطلها.. صهيب أفقير يعود متوجًا من طرابلس(صور)

21 أبريل، 2025 - 7:57 مساءً
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هبة بريس : محمد زريوح

حظي البطل المغربي صهيب أفقير، ابن مدينة الناظور، باستقبال كبير صباح اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 بمحطة الناظور، بعد عودته من العاصمة الليبية طرابلس، حيث شارك لأول مرة رفقة المنتخب الوطني المغربي في بطولة إفريقيا للمواي تاي. وقد حضر الاستقبال عدد من معارفه وأفراد عائلته وأبطال محليين، في أجواء احتفالية عكست فخر الناظوريين بإنجازه القاري.

الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير
الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير

أفقير، المنتمي لعصبة الريف وجمعية الشرف الناظور، تمكن من التتويج بالميدالية الفضية بعد أداء قوي ومشرف خلال البطولة، التي أُقيمت بين 15 و18 أبريل. كما نجح رفقة عدد من عناصر المنتخب المغربي في رفع راية الوطن عالياً، حيث تألق أبطال مغاربة آخرون في مختلف الأوزان، ليؤكدوا الحضور القوي لرياضة المواي تاي المغربية على الساحة القارية.

ويُعد هذا التتويج ثمرة للانضباط والجدية في التداريب، حيث أبان أفقير عن مؤهلات تقنية وبدنية مميزة جعلته قريبًا من نيل الذهب، لولا تفاصيل بسيطة في النزال النهائي. وقد حظي أداؤه بإشادة واسعة من الأطر التقنية والمتابعين، الذين اعتبروه واحدًا من الأسماء الواعدة في هذا الصنف الرياضي.

وفي تصريح خصّ به موقع “هبة بريس”، عبّر صهيب أفقير عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج، ووجه شكره الخالص لمدربه ولمدير جمعية الشرف، كما نوه بالدور الكبير لرئيس عصبة الريف للمواي تاي في دعمه وتشجيعه. ودعا أفقير المسؤولين إلى تقديم المزيد من الدعم للرياضيين والأبطال الشباب، حتى يتمكنوا من الاستمرار في تمثيل المغرب ورفع رايته في المحافل القارية والدولية.

الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير
الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير

21 أبريل، 2025 - 7:57 مساءً
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