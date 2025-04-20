نهضة بركان يستقبل شباب قسنطينة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

هبة بريس – رياضة

يستعد نادي نهضة بركان لاستقبال شباب قسنطينة الجزائري اليوم الأحد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويهدف الفريق البرتقالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى النهائي.

ويطمح نهضة بركان للفوز على ملعبه قبل مباراة الإياب في الجزائر، المقررة في 27 أبريل الجاري.

يشار إلى أن نهضة بركان سيواجه شباب قسنطينة الجزائري في موقعة الذهاب اليوم السبت بداية من الثامنة مساء بالملعب البلدي ببركان.