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نهضة بركان
نهضة بركان

نهضة بركان يستقبل شباب قسنطينة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

20 أبريل، 2025 - 12:06 مساءً
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هبة بريس – رياضة

يستعد نادي نهضة بركان لاستقبال شباب قسنطينة الجزائري اليوم الأحد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويهدف الفريق البرتقالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى النهائي.

ويطمح نهضة بركان للفوز على ملعبه قبل مباراة الإياب في الجزائر، المقررة في 27 أبريل الجاري.

يشار إلى أن نهضة بركان سيواجه شباب قسنطينة الجزائري في موقعة الذهاب اليوم السبت بداية من الثامنة مساء بالملعب البلدي ببركان.

20 أبريل، 2025 - 12:06 مساءً
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