برباعية مدوية في شباك قسنطينة .. نهضة بركان يقترب من بلوغ نهائي الكونفدرالية
حقق فريق نهضة بركان فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة 4-0، في مباراة جرت مساء اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
افتتح يوسف مهري التسجيل لصالح الفريق البركاني في الدقيقة 1 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب السنغالي بول فالير باسين الهدف الثاني في الدقيقة 21، وسط سيطرة واضحة لأصحاب الأرض الذين أنهوا الشوط الأول بتقدم 2-0.
في الشوط الثاني، واصل نهضة بركان ضغطه الهجومي وأضاف أسامة المليوي الهدف الثالث في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة +92، عاد المليوي ليوقع على الهدف الرابع لفريقه، مؤكدًا تفوق نهضة بركان بنتيجة 4-0.
من المرتقب أن يُجرى لقاء الإياب يوم الأحد 27 أبريل 2025 على أرضية ملعب محمد الحملاوي بقسنطينة، بقيادة الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، في مباراة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X