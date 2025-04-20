برباعية مدوية في شباك قسنطينة .. نهضة بركان يقترب من بلوغ نهائي الكونفدرالية

حقق فريق نهضة بركان فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة 4-0، في مباراة جرت مساء اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

افتتح يوسف مهري التسجيل لصالح الفريق البركاني في الدقيقة 1 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب السنغالي بول فالير باسين الهدف الثاني في الدقيقة 21، وسط سيطرة واضحة لأصحاب الأرض الذين أنهوا الشوط الأول بتقدم 2-0.

في الشوط الثاني، واصل نهضة بركان ضغطه الهجومي وأضاف أسامة المليوي الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة +92، عاد المليوي ليوقع على الهدف الرابع لفريقه، مؤكدًا تفوق نهضة بركان بنتيجة 4-0.

من المرتقب أن يُجرى لقاء الإياب يوم الأحد 27 أبريل 2025 على أرضية ملعب محمد الحملاوي بقسنطينة، بقيادة الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، في مباراة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.