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الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بأبطال إفريقيا لأقل من 17 سنة
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بأبطال إفريقيا لأقل من 17 سنة

الجامعة تنظم حفلا تكريميا لمنتخب الفتيان بعد تتويجه بكأس إفريقيا (صور)

20 أبريل، 2025 - 1:12 مساءً
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هبة بريس – رياضة

نظّمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفلًا تكريميًا على شرف المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، بعد تتويجه بلقب كأس إفريقيا للأمم، إثر فوزه في المباراة النهائية على منتخب مالي.

وأُقيم الحفل في مركب محمد السادس لكرة القدم، بحضور عائلات اللاعبين، الذين شاركوا أبناءهم فرحة هذا الإنجاز التاريخي، في أجواء احتفالية مميزة تعكس الفخر الكبير بما تحقق.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بأبطال إفريقيا لأقل من 17 سنة
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بأبطال إفريقيا لأقل من 17 سنة

وخلال الحفل، تلا رئيس الجامعة، فوزي لقجع، نص برقية التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى عناصر المنتخب الوطني احتفاءً بهذا التتويج القاري.

لقجع يتلو برقية التهنئة الملكية
لقجع يتلو برقية التهنئة الملكية

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون والطاقم التقني طيلة البطولة، في إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة.

20 أبريل، 2025 - 1:12 مساءً
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