الجامعة تنظم حفلا تكريميا لمنتخب الفتيان بعد تتويجه بكأس إفريقيا (صور)
هبة بريس – رياضة
نظّمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حفلًا تكريميًا على شرف المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، بعد تتويجه بلقب كأس إفريقيا للأمم، إثر فوزه في المباراة النهائية على منتخب مالي.
وأُقيم الحفل في مركب محمد السادس لكرة القدم، بحضور عائلات اللاعبين، الذين شاركوا أبناءهم فرحة هذا الإنجاز التاريخي، في أجواء احتفالية مميزة تعكس الفخر الكبير بما تحقق.
وخلال الحفل، تلا رئيس الجامعة، فوزي لقجع، نص برقية التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى عناصر المنتخب الوطني احتفاءً بهذا التتويج القاري.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا للمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون والطاقم التقني طيلة البطولة، في إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
بصحتكم و برافو عليكم، واصلوا بنفس العزيمة.
نتمنى نشوفو منهم أبطال كبار مستقبلاً.
فرحتونا، و دموع الفرحة ما بغاوش يحبسُو.
الفرحة كبيرة، و المنتخب فخر لينا كاملين.
جمهور كيبغيكم و ديما معاكم.
اللهم بارك، القميص الوطني كيبان فيه الحماس.
تكريم مستحق و الفريق دار مجهود كبير.
الله يبارك، ولداتنا فرحونا بزاف.
هادي بداية و ماشي نهاية، لقدام إن شاء الله.
المنتخب الصغير داز الكبار.
تستاهلو التكريم و أكثر، أبطال بصح.
شرفتو البلاد، الله يعطيكم الصحة.
بغينا استمرارية و دعم أكثر لهاذ الجيل.
شحال زوين نشوفو الشباب كيمثلو المغرب بهاد الشكل.
هادشي كيدير القلب و يفرح، تبارك الله.
الله يعطيكم المزيد من النجاحات.
كتحمرو الوجه، الله يحفظكم كاملين.
ديما ولاد الشعب هما لي كيشرفو.
لحظة تاريخية و ذكرى غاتدوم.
ها هما النتائج ديال الخدمة و المثابرة.
شكراً للجامعة على الالتفاتة الطيبة.
كيبقا التكريم رمزي، ولكن الأهم هو الدعم المستمر.
ديما مغرب و الراية ديما مرفوعة.