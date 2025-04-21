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منتخب كرة السلة يحصد الفشل ومطالب برحيل المكتب الجامعي

أزمة غير مسبوقة تهدد كرة السلة المغربية والجامعة تُعلن توقيف جميع أنشطتها

21 أبريل، 2025 - 9:01 مساءً
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هبة بريس : محمد زريوح

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة السلة المغربية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية في مختلف الأقسام والفئات بشكل رسمي. القرار الذي تم اتخاذه بشكل مفاجئ يهدف إلى مواجهة التحديات التنظيمية والإدارية التي تمر بها كرة السلة في المغرب، مما يثير العديد من التساؤلات حول المستقبل القريب لهذه الرياضة في البلاد.

الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لم تكتفِ بإيقاف الأنشطة فحسب، بل قامت أيضًا بمراسلة عدة جهات رسمية، تشمل الديوان الملكي، رئيس الحكومة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية. وقد طالبت هذه الجهات بالتدخل العاجل من أجل حل الأزمات التي تعيق سير كرة السلة، وهو ما يفتح الباب أمام استفسارات حول مدى خطورة الوضع الذي تواجهه الرياضة في المغرب.

هذا القرار المفاجئ أثار العديد من ردود الأفعال بين الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة في ظل الظرف الحساس الذي تعيشه الرياضة المغربية بشكل عام. وتزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التوقف إلى التأثير على تحضيرات الأندية والمنتخبات الوطنية، مما يهدد استقرار المنافسات المحلية والدولية. كما يعكس الوضع الحالي صعوبة في التنسيق بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الحكومية.

في ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال الأبرز هو: هل نحن أمام أزمة حقيقية تهدد مستقبل كرة السلة المغربية؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح من خلال التدخلات المرتقبة من الجهات المعنية، والتي قد تساهم في إرساء حلول فعالة لمعالجة المشاكل التي تعصف بالجامعة وبالرياضة المغربية بشكل عام.

أزمة غير مسبوقة تهدد كرة السلة المغربية والجامعة تُعلن توقيف جميع أنشطتها

21 أبريل، 2025 - 9:01 مساءً
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