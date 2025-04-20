close button
الشعباني
الشعباني

الشعباني: جاهزون لمواجهة شباب قسنطينة وندرك صعوبة المهمة

20 أبريل، 2025 - 2:34 مساءً
0

هبة بريس – أحمد المساعد

تُجرى اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، على أرضية الملعب البلدي ببركان، مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نادي نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري، في مواجهة مرتقبة من المنتظر أن تُلعب أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير من كلا الفريقين.

وحول ظروف استعدادات الكتيبة البرتقالية لهذا اللقاء الهام، أكد المدرب التونسي لنادي نهضة بركان، معين الشعباني، أن لقاء الذهاب سيُقام على أرض الفريق، بينما ستُجرى مباراة الإياب في مدينة قسنطينة، مشدداً على أن بطاقة التأهل ستُحسم بناءً على نتيجة المواجهتين معاً، وليس في مباراة واحدة.

وأضاف الشعباني: “نسعى جاهدين إلى تسهيل مهمة العودة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. الفريق في أتم الجاهزية، والتحضيرات كانت على أعلى مستوى، تليق بأهمية هذه المواجهة. اللاعبون واعون بقيمة كل كرة، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، ونتمنى أن نترجم هذه الجاهزية إلى أداء قوي داخل الملعب.”

وتابع: “ندرك أن هذه المباراة مفصلية، لكنها ليست الأولى من نوعها هذا الموسم. خضنا عدة مواجهات حاسمة وكنا دائماً في مستوى التحدي. الضغط جزء من اللعبة، واللاعبون معتادون عليه، وقد أثبتوا في أكثر من مناسبة أنهم قادرون على التعامل معه باحترافية.”

وفي ما يخص الجانب الطبي، أبدى الشعباني أسفه لإصابة اللاعب سانتوس، مشيراً إلى أن موسمه لم يكن موفقاً بسبب تكرار المشاكل الصحية، متمنياً له الشفاء العاجل. وأكد أن باقي عناصر الفريق في حالة بدنية جيدة.

وعن خطته الفنية، أوضح الشعباني أنه سيدخل المباراة بنية هجومية مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، مبرزاً أن الفريق يسعى لتقديم عرض كروي ممتع يرضي الجماهير في الملعب والمشاهدين خلف الشاشات، متمنياً أن تمر المواجهتان في أجواء رياضية مثالية.

وأكد المدرب التونسي على أهمية الدعم الجماهيري، قائلاً: “حضور الجماهير وتشجيعها طيلة دقائق اللقاء يصنع الفارق ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة. نحتاج إلى وقفتهم معنا في كل لحظة، فالمباراة لا تُحسم إلا مع صافرة النهاية.”

وفي ختام تصريحه، شدد الشعباني على احترامه الكبير لفريق شباب قسنطينة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني على دراية تامة بإمكاناتهم ونقاط قوتهم وضعفهم، كما هو الحال بالنسبة للفريق الخصم. وأضاف: “ما سيُحدث الفارق هو الالتزام التكتيكي، والتركيز، والقدرة على تنفيذ التعليمات دون ارتباك. ثقتي كبيرة في اللاعبين، وأؤمن أنهم سيكونون في الموعد كما كانوا دائماً، سواء داخل الديار أو خارجها، وأمام أقوى الخصوم.”

20 أبريل، 2025 - 2:34 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بأبطال إفريقيا لأقل من 17 سنة

الجامعة تنظم حفلا تكريميا لمنتخب الفتيان بعد تتويجه بكأس…

2025-04-20 / 13:12
نهضة بركان

نهضة بركان يستقبل شباب قسنطينة الجزائري في ذهاب نصف…

2025-04-20 / 12:06
المدرب المغربي الحسين عموتة

الجزيرة الإماراتي: عموتة لن يرحل لتدريب المنتخب العراقي

2025-04-20 / 10:19
عموتة يحتفل باللقب

بقيادة عموتة.. الجزيرة الإماراتي يتوج بطلا لكأس الرابطة

2025-04-19 / 21:22
بادو الزاكي

مايوركا الإسباني يخصص تكريما مميزا لحارسه السابق بادو الزاكي…

2025-04-19 / 20:19
الملك محمد السادس

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ منتخب الفتيان بعد تتويجه…

2025-04-19 / 19:29
نبيل باها

نبيل باها: التتويج بكأس إفريقيا للفتيان مصدر فخر بالنسبة…

2025-04-19 / 19:17
نبيل باها

نبيل باها ينال جائزة المدرب الأفضل في كأس إفريقيا…

2025-04-19 / 18:30
للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا

للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من…

2025-04-19 / 17:30
يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول…

2025-04-19 / 15:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى