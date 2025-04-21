الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية.. انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات

هبة بريس

تنطلق غدًا الثلاثاء 22 أبريل 2025، بالعاصمة المغربية الرباط، أول نسخة من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، وذلك في مجمع مولاي عبد الله، على أن تستمر المنافسات إلى غاية 30 أبريل الجاري.

وتأتي هذه البطولة في إطار الدينامية المستمرة التي يشهدها تطوير كرة القدم الإفريقية، وخاصة على مستوى كرة القدم النسوية. ويُعد هذا الحدث القاري سابقة في تاريخ كرة القدم داخل القاعة للسيدات بإفريقيا.

وتعرف النسخة الأولى من البطولة مشاركة تسعة منتخبات، موزعة على ثلاث مجموعات. وستخوض كل منتخبة مبارتين خلال دور المجموعات. وسيتأهل إلى نصف النهائي متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويشارك المنتخب المغربي، “لبؤات الأطلس”، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي الكاميرون وناميبيا. أما المجموعة الثانية فتضم أنغولا، مصر، وغينيا، في حين تضم المجموعة الثالثة كلًا من السنغال، تنزانيا، ومدغشقر.

ويُشار إلى أن المنتخبين اللذين سيصلان إلى المباراة النهائية، سيمثلان القارة الإفريقية في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، المقررة ما بين 21 نونبر و7 دجنبر 2025 في الفلبين.