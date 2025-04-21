الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية.. انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات
هبة بريس
تنطلق غدًا الثلاثاء 22 أبريل 2025، بالعاصمة المغربية الرباط، أول نسخة من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، وذلك في مجمع مولاي عبد الله، على أن تستمر المنافسات إلى غاية 30 أبريل الجاري.
وتأتي هذه البطولة في إطار الدينامية المستمرة التي يشهدها تطوير كرة القدم الإفريقية، وخاصة على مستوى كرة القدم النسوية. ويُعد هذا الحدث القاري سابقة في تاريخ كرة القدم داخل القاعة للسيدات بإفريقيا.
وتعرف النسخة الأولى من البطولة مشاركة تسعة منتخبات، موزعة على ثلاث مجموعات. وستخوض كل منتخبة مبارتين خلال دور المجموعات. وسيتأهل إلى نصف النهائي متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.
ويشارك المنتخب المغربي، “لبؤات الأطلس”، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي الكاميرون وناميبيا. أما المجموعة الثانية فتضم أنغولا، مصر، وغينيا، في حين تضم المجموعة الثالثة كلًا من السنغال، تنزانيا، ومدغشقر.
ويُشار إلى أن المنتخبين اللذين سيصلان إلى المباراة النهائية، سيمثلان القارة الإفريقية في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، المقررة ما بين 21 نونبر و7 دجنبر 2025 في الفلبين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
25 تعليقات
المغرب ولى وجهة ديال الرياضات القارية.
الفوتسال النسوي محتاج دعم باش يتطور أكثر فأكثر.
شرف كبير لينا أننا نحتضنو أول نسخة.
كنتمناو الكأس تبقى فالمغرب وتفرحونا لبؤات الأطلس.
مشاركة تسعة منتخبات كتدل على أن الاهتمام كيكبر بالقارة.
أخيرًا بطولة إفريقية نسوية داخل القاعة، هادي خطوة زوينة.
الله يوفق لبؤاتنا باش يتأهلو للنهاية.
كنتسناو مباريات مشوقة ومليانة أهداف.
تنظيم بحال هاد البطولات كيعطي قيمة لكرة القدم النسوية.
الله يسهل على لبؤات الأطلس ويمثلو المغرب أحسن تمثيل.
كنتمناو يكون الحضور الجماهيري قوي فهاد المنافسات.
المغرب داير مجهود كبير فمجال الرياضة النسوية.
خاص الإعلام يواكب البطولة ويعطيها حقها.
البطولة غادي تخلق فرص جديدة للمواهب الشابة.
الفرجة مضمونة إن شاء الله فهاذ العرس القاري.
فرصة ذهبية باش يبان الوجه الحقيقي ديال الكرة النسوية المغربية.
لبؤات الأطلس قدها وقدود وغانبقاو نشجعوهم.
عجبني تقسيم المجموعات، فيه تنافس وتشويق.
كنبغيو نشوفو البنات كيتألقو فالميدان بحال الدراري.
نتمنى التنظيم يكون فالمستوى والروح الرياضية تعلى.
البطولة غادي تزيد تحفز البنات الصغار باش يمشيو فهاد الطريق.
غادي تكون تجربة مميزة قبل المشاركة فالمونديال.
فرحانين بزاف حيث المغرب كينظم أول نسخة فالتاريخ.
المنتخبات المشاركة كلها قوية ولكن لبؤات الأطلس عندهم الكلمة.