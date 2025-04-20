ليلة صادمة في الناظور.. نهاية مأساوية لأستاذ داخل منزله وصدمة وسط الجيران

هبة بريس : محمد زريوح

اهتزّ حي “أربوز” بمدينة الناظور، ليلة السبت الأخيرة ، على وقع فاجعة أليمة بعد العثور على جثة أستاذ داخل منزله، حيث يُرجّح أنه أقدم على وضع حد لحياته في ظروف لا تزال يكتنفها الغموض إلى غاية الآن، ما خلف حالة من الصدمة والحزن في أوساط الجيران والمعارف.

وحسب معطيات أولية من مصادر محلية، فإن الضحية كان يعيش رفقة والدته فقط، ويُعاني مؤخرًا من اضطرابات نفسية حادة، يُعتقد أنها السبب الرئيسي وراء إقدامه على هذا الفعل المأساوي. كما أفادت ذات المصادر أن الهالك كان أستاذًا بثانوية طه حسين التأهيلية بأزغنغان قبل أن يُحال على التقاعد.

وبمجرد علمها بالواقعة، هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى مكان الحادث، حيث باشرت إجراءات المعاينة الأولية وفتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث.

وفي سياق متصل، تم نقل جثمان الراحل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، قصد إخضاعه للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، في وقت خيمت فيه أجواء الحزن والأسى على محيط الضحية.