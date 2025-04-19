close button
عموتة يحتفل باللقب
عموتة يحتفل باللقب

بقيادة عموتة.. الجزيرة الإماراتي يتوج بطلا لكأس الرابطة

19 أبريل، 2025 - 9:22 مساءً
47

هبة بريس – رياضة

تُوّج نادي الجزيرة الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية (كأس مصرف أبوظبي) بعد فوزه المثير بنتيجة 2-1 على شباب الأهلي، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب هزاع بن زايد مساء اليوم السبت.

ثنائية رمضان وكيبانو تمنح اللقب للجزيرة

افتتح عبد الله رمضان التسجيل لصالح الجزيرة في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله نيسكينز كيبانو الهدف الثاني في الدقيقة 55، فيما سجل الإيراني سردار أزمون هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 50.

إنجاز تاريخي جديد لعموتة

قاد المدرب المغربي الحسين عموتة فريق الجزيرة لتحقيق اللقب الثاني في تاريخ النادي بالبطولة، بعد تتويجه الأول موسم 2009-2010، ليعادل بذلك رصيد ناديي العين والنصر في عدد الألقاب.

كسر سلسلة شباب الأهلي

لم يكتفِ الجزيرة بالتتويج فقط، بل تمكن أيضًا من كسر سلسلة اللاهزيمة الطويلة لشباب الأهلي، والتي امتدت إلى 33 مباراة متتالية هذا الموسم، والثأر من خسارة نهائي 2014 أمام نفس الفريق.

شباب الأهلي يفقد حلم الثلاثية

رغم تصدره الدوري الإماراتي، أخفق شباب الأهلي في الظفر بلقبه السادس في كأس الرابطة، ليتوقف رصيده عند خمس تتويجات سابقة، بينما تتبقى له فرصة واحدة هذا الموسم عندما يواجه الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 9 ماي.

مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة

شهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين، خاصة في اللحظات الأخيرة، حيث تألق حارسا المرمى بشكل لافت، خصوصًا علي خصيف الذي أنقذ أكثر من فرصة خطيرة، بينما لم تكتمل فرحة سردار أزمون بالهدف بعد أن ارتطمت إحدى تسديداته بالقائم.

كما تألق المغربي نسيم شاذلي في الدقيقة 95 عندما راوغ لاعبي شباب الأهلي وانفرد بالمرمى، إلا أن تسديدته تصدى لها الحارس حسن حمزة.

الجزيرة يكتب اسمه من جديد في سجل الأبطال

بهذا التتويج، يؤكد الجزيرة حضوره القوي هذا الموسم ويواصل تقديم عروض مميزة بقيادة عموتة، بينما يتعين على شباب الأهلي تصحيح المسار في البطولة القادمة.

19 أبريل، 2025 - 9:22 مساءً
47

مقالات ذات صلة

بادو الزاكي

مايوركا الإسباني يخصص تكريما مميزا لحارسه السابق بادو الزاكي…

2025-04-19 / 20:19
الملك محمد السادس

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ منتخب الفتيان بعد تتويجه…

2025-04-19 / 19:29
نبيل باها

نبيل باها: التتويج بكأس إفريقيا للفتيان مصدر فخر بالنسبة…

2025-04-19 / 19:17
نبيل باها

نبيل باها ينال جائزة المدرب الأفضل في كأس إفريقيا…

2025-04-19 / 18:30
للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا

للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من…

2025-04-19 / 17:30
يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول…

2025-04-19 / 15:26
"الكاف" تختار "لارام" شريكا رسميا ل"كان المغرب 2025" +(فيديو)

“الكاف” تختار “لارام” شريكا رسميا ل”كان المغرب 2025″ +(فيديو)

2025-04-19 / 14:41
عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية

عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة…

2025-04-19 / 11:08
لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة

لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة ويحفزهم…

2025-04-18 / 21:43
تدريبات المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يُنهي تحضيراته لنهائي…

2025-04-18 / 18:48

‫47 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى