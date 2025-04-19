بقيادة عموتة.. الجزيرة الإماراتي يتوج بطلا لكأس الرابطة

هبة بريس – رياضة

تُوّج نادي الجزيرة الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية (كأس مصرف أبوظبي) بعد فوزه المثير بنتيجة 2-1 على شباب الأهلي، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب هزاع بن زايد مساء اليوم السبت.

ثنائية رمضان وكيبانو تمنح اللقب للجزيرة

افتتح عبد الله رمضان التسجيل لصالح الجزيرة في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله نيسكينز كيبانو الهدف الثاني في الدقيقة 55، فيما سجل الإيراني سردار أزمون هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 50.

إنجاز تاريخي جديد لعموتة

قاد المدرب المغربي الحسين عموتة فريق الجزيرة لتحقيق اللقب الثاني في تاريخ النادي بالبطولة، بعد تتويجه الأول موسم 2009-2010، ليعادل بذلك رصيد ناديي العين والنصر في عدد الألقاب.

كسر سلسلة شباب الأهلي

لم يكتفِ الجزيرة بالتتويج فقط، بل تمكن أيضًا من كسر سلسلة اللاهزيمة الطويلة لشباب الأهلي، والتي امتدت إلى 33 مباراة متتالية هذا الموسم، والثأر من خسارة نهائي 2014 أمام نفس الفريق.

شباب الأهلي يفقد حلم الثلاثية

رغم تصدره الدوري الإماراتي، أخفق شباب الأهلي في الظفر بلقبه السادس في كأس الرابطة، ليتوقف رصيده عند خمس تتويجات سابقة، بينما تتبقى له فرصة واحدة هذا الموسم عندما يواجه الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 9 ماي.

مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة

شهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين، خاصة في اللحظات الأخيرة، حيث تألق حارسا المرمى بشكل لافت، خصوصًا علي خصيف الذي أنقذ أكثر من فرصة خطيرة، بينما لم تكتمل فرحة سردار أزمون بالهدف بعد أن ارتطمت إحدى تسديداته بالقائم.

كما تألق المغربي نسيم شاذلي في الدقيقة 95 عندما راوغ لاعبي شباب الأهلي وانفرد بالمرمى، إلا أن تسديدته تصدى لها الحارس حسن حمزة.

الجزيرة يكتب اسمه من جديد في سجل الأبطال

بهذا التتويج، يؤكد الجزيرة حضوره القوي هذا الموسم ويواصل تقديم عروض مميزة بقيادة عموتة، بينما يتعين على شباب الأهلي تصحيح المسار في البطولة القادمة.