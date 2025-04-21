لبؤات الأطلس في تحدي جديد خلال منافسات كأس أفريقية داخل القاعة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تشهد العاصمة المغربية الرباط يوم غد الثلاثاء 22 أبريل 2025، لحظة تاريخية في مسار كرة القدم النسوية الإفريقية، مع انطلاق النسخة الأولى من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، والتي ستُقام بمجمع الأمير مولاي عبد الله، وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا الحدث الرياضي غير المسبوق ليعزز الدينامية المتواصلة التي تعرفها كرة القدم الإفريقية، خاصة في شقها النسوي، حيث تُعد هذه البطولة أول منافسة قارية من نوعها تُخصص لسيدات القارة السمراء في كرة القدم داخل القاعة، ما يمثل خطوة كبرى نحو الاحتراف وتكريس المساواة في اللعبة.

تسع منتخبات، ثلاث مجموعات، ومنافسة واعدة على التأهل العالمي!

تُشارك في هذه النسخة الافتتاحية تسعة منتخبات تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات. وتتنافس كل مجموعة في دور مصغر، حيث يخوض كل منتخب مبارتين، على أن يتأهل إلى نصف النهائي متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

– لبؤات الأطلس في صدارة المشهد

يخوض المنتخب المغربي، “لبؤات الأطلس”، غمار المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من الكاميرون وناميبيا، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات أنغولا، مصر، وغينيا.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهة بين السنغال، تنزانيا، ومدغشقر.

– الرهان: بطاقة العبور إلى المونديال

ولا يقتصر رهان المنتخبات المشاركة على التتويج القاري فقط، بل يمتد إلى تمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، المقررة في الفلبين ما بين 21 نونبر و7 دجنبر 2025، حيث سيحجز طرفا المباراة النهائية تذاكر العبور إلى العرس العالمي.

كل الأنظار تتجه غدا الثلاثاء إلى الرباط، التي تثبت مرة أخرى أنها عاصمة الرياضة الإفريقية، ووجهة كروية بامتياز تحتضن الإنجازات وتكتب التاريخ.