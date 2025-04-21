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جماهير نادي قسنطينة تشكر نادي نهضة بركان على حسن الاستقبال والتنظيم

جماهير نادي قسنطينة تشكر نادي نهضة بركان على حسن الاستقبال والتنظيم

21 أبريل، 2025 - 10:06 صباحًا
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هبة بريس – احمد المساعد

عبرت الجماهير الجزائرية التي رافقت نادي شباب قسنطينة في مواجهته أمام نادي نهضة بركان أمس الاحد 20 ابريل الجاري بالملعب البلدي، في اطار ذهاب النصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، عن شكرها العميق وامتنانها الكبير لحسن الاستقبال والتنظيم الذي حظيت به خلال تواجدها بمدينة بركان.

وأشادت الجماهير الجزائرية، بالمستوى الراقي من الترحاب الذي لقيته من قبل إدارة نادي نهضة بركان والسلطات المحلية والأمنية والجماهير المغربية، مؤكدة أن أجواء الأخوة والاحترام المتبادل بين الطرفين عكست الروح الرياضية الحقيقية التي يجب أن تسود الملاعب العربية.

وأكدت الجماهير خلال تصريحاتها لموقع “هبة بريس”، أن هذه المبادرة تعكس العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتعزز من قيم التآخي والتسامح بين جماهير كرة القدم في الجزائر والمغرب.

وهذا، فقد آلت مباراة الذهاب بفوز نادي النهضة البركانية بنتيجة ثقيلة اربعة لصفر، حيث وضع الرجل الأولى له للنهائي، في انتظار تأكيدها في لقاء الإياب بقسنطينة الأحد المقبل.

 

21 أبريل، 2025 - 10:06 صباحًا
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