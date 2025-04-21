جماهير نادي قسنطينة تشكر نادي نهضة بركان على حسن الاستقبال والتنظيم
هبة بريس – احمد المساعد
عبرت الجماهير الجزائرية التي رافقت نادي شباب قسنطينة في مواجهته أمام نادي نهضة بركان أمس الاحد 20 ابريل الجاري بالملعب البلدي، في اطار ذهاب النصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، عن شكرها العميق وامتنانها الكبير لحسن الاستقبال والتنظيم الذي حظيت به خلال تواجدها بمدينة بركان.
وأشادت الجماهير الجزائرية، بالمستوى الراقي من الترحاب الذي لقيته من قبل إدارة نادي نهضة بركان والسلطات المحلية والأمنية والجماهير المغربية، مؤكدة أن أجواء الأخوة والاحترام المتبادل بين الطرفين عكست الروح الرياضية الحقيقية التي يجب أن تسود الملاعب العربية.
وأكدت الجماهير خلال تصريحاتها لموقع “هبة بريس”، أن هذه المبادرة تعكس العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتعزز من قيم التآخي والتسامح بين جماهير كرة القدم في الجزائر والمغرب.
وهذا، فقد آلت مباراة الذهاب بفوز نادي النهضة البركانية بنتيجة ثقيلة اربعة لصفر، حيث وضع الرجل الأولى له للنهائي، في انتظار تأكيدها في لقاء الإياب بقسنطينة الأحد المقبل.
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25 تعليقات
هادشي كيعطي صورة زوينة على العلاقات بين الشعبين.
الكرة خاصها تجمع ماشي تفرق، وهادشي اللي وقع فبركان خير دليل.
شباب قسنطينة خسر فالميدان ولكن ربح حب المغاربة.
نهضة بركان ماشي غير فريق قوي، حتى جمهورها راقٍ فالتعامل.
كاين أمل كبير يرجعو العلاقات بين المغرب والجزائر بحال قبل.
المعاملة الزوينة مع الأشقاء الجزائريين كتبرهن أننا شعب مضياف.
هاد الجو الأخوي خاصو يتكرر فكل التظاهرات الرياضية.
المغاربة ديما كيستقبلو الناس بالترحاب والنية الصافية.
رغم الرباعية، الجزائريين خرجو راضيين على حسن الاستقبال.
الرياضة ماشي حرب، هي وسيلة للتقارب والتآخي.
اللي وقع فبركان مثال حي على الأخوة بين الشعبين.
ديما مغاربة، وديما في المستوى.
نهضة بركان ربحات في النتيجة وربحات فالمعاملة الطيبة.
هادشي كيأكد أن العلاقات بين الشعوب أقوى من السياسة.
كاين فرق بين التنافس داخل الملعب والمعاملة خارجه.
اللي دارو الجمهور ديال بركان فعلاً كيبين حسن الضيافة المغربية.
الروح الرياضية بحال هادي هي اللي كترفع من قيمة الكرة.
تحية للمسؤولين اللي أمنو الظروف باش تمر المباراة فجو أخوي.
إن شاء الله مباراة الإياب تمر بنفس الروح الطيبة.
فخورين بالجمهور ديالنا اللي داير صورة مشرفة على المغرب.
تحية كبيرة للجماهير المغربية والسلطات على حسن الاستقبال.
هاد الروح الرياضية خاصها تعمم فكل المباريات العربية.
المبادرات بحال هادي كتبني المستقبل بين الشعوب.
الجمهور المغربي كيضرب المثل فالرقي والوعي.
نتمنى حتى الجزائريين يستقبلو المغاربة بنفس المحبة فالإياب.