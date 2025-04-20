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المدرب المغربي الحسين عموتة
المدرب المغربي الحسين عموتة

الجزيرة الإماراتي: عموتة لن يرحل لتدريب المنتخب العراقي

20 أبريل، 2025 - 10:19 صباحًا
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هبة بريس – رياضة

نفى نادي الجزيرة الإماراتي، في بيان رسمي صدر فجر الأحد، الأخبار التي راجت حول مغادرة المدرب المغربي الحسين عموتة لتولي تدريب المنتخب العراقي، مؤكداً التزامه الكامل بعقده مع الفريق.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن “الجزيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تولي المدرب الحسين عموتة تدريب المنتخب العراقي الشقيق اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل”، مشددًا على أن “المدرب لا يزال ملتزمًا بتعاقده مع النادي”.

ودعا البيان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي ترويج المعلومات غير الدقيقة.

وجاء هذا التوضيح بعد ساعات قليلة من تتويج الجزيرة بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على شباب الأهلي 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل عموتة التدريبي مع الفريق.

20 أبريل، 2025 - 10:19 صباحًا
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