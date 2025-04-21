تتويج الفائزين بالبطولة الجهوية للشطرنج الخاطف والسريع بجرسيف(صور)

جرى، اليوم الأحد بمدينة جرسيف ، تتويج الفائزين في البطولة الجهوية الفردية المفتوحة والسيدات في صنفي الشطرنج الخاطف والشطرنج السريع، التي نظمتها جمعية حسنية جرسيف للشطرنج على مدى يومي 19 و20 أبريل الجاري، تحت إشراف العصبة الجهوية لجهة الشرق للشطرنج، والجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

وتندرج هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، وبدعم من جماعة جرسيف، ضمن البرنامج السنوي للجامعة والعصبة الجهوية، الرامي إلى توسيع قاعدة الممارسين، والنهوض برياضة الشطرنج كأداة بيداغوجية تسهم في تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى الشباب والناشئة.

وشكلت هذه البطولة محطة هامة للتعريف بأهمية ممارسة الشطرنج في بناء الشخصية، من خلال ما تتيحه من فضاءات للتدريب على التركيز والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن كونها مناسبة لاكتشاف طاقات واعدة، وتنمية الحس التنافسي والروح الرياضية لدى المشاركين.

وعرفت البطولة مشاركة 24 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف الأندية المنخرطة في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على صعيد جهة الشرق، حيث تميزت المنافسات بمستوى تقني جيد، يعكس تطور أداء اللاعبين والجهود المبذولة من طرف الأندية في مجال التأطير والتكوين المستمر.

وفي تصريح لموقعنا، أكد رئيس العصبة الجهوية لجهة الشرق للشطرنج وعضو المكتب الجامعي، علي زردان، أن هذه المحطة الرياضية تشكل مناسبة لإبراز الدينامية التي تعرفها رياضة الشطرنج بالجهة، وفرصة لتأهيل الأبطال الذين سيمثلون العصبة في البطولة الوطنية المقبلة، المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر ماي القادم.

وأضاف أن هذه التظاهرة تأتي في سياق جهود متواصلة تبذلها العصبة لتعميم ممارسة الشطرنج، من خلال تنظيم دورات تكوينية وإقصائيات جهوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، كما هو الحال بالنسبة للمنافسات السابقة التي احتضنتها مدينة بركان، بالنسبة للفئات الصغرى.

من جهته، عبّر زكرياء الرمضاني، ممثل جمعية كابا بلانكا بوجدة، عن سعادته بإحراز المرتبة الأولى في صنف الشطرنج السريع، مشيراً إلى أن هذا التتويج يمثل بالنسبة له خطوة مهمة نحو التأهل للبطولة الوطنية، ومحطة تحفيزية لمضاعفة الجهود استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد الرمضاني أن تمثيل الجهة في المنافسات الوطنية مسؤولية كبيرة تتطلب التحضير الذهني والتقني الجيد، مشيراً إلى أن الفوز في هذه البطولة يشكل دافعاً قوياً للاستمرار في تقديم أداء مشرّف يعكس مستوى التكوين الذي توفره الأندية الجهوية.