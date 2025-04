نبيل باها ينال جائزة المدرب الأفضل في كأس إفريقيا للفتيان

هبة بريس – رياضة

أعلنت الصفحات الرسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي عن تتويج الناخب الوطني نبيل باها بجائزة أفضل مدرب في بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي توّج بها المنتخب المغربي بعد فوزه في النهائي على منتخب مالي.

🇲🇦 𝗡𝗮𝗯𝗶𝗹 𝗕𝗮𝗵𝗮 🇲🇦

The mastermind behind a great success, here’s your Best Coach! 🔝#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/iwFXszVldK

