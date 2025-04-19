close button
نبيل باها
نبيل باها

نبيل باها ينال جائزة المدرب الأفضل في كأس إفريقيا للفتيان

19 أبريل، 2025 - 6:30 مساءً
0

هبة بريس – رياضة

أعلنت الصفحات الرسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي عن تتويج الناخب الوطني نبيل باها بجائزة أفضل مدرب في بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي توّج بها المنتخب المغربي بعد فوزه في النهائي على منتخب مالي.

وجاء هذا التتويج المستحق تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه باها في قيادة “أشبال الأطلس” نحو اللقب، من خلال خططه الذكية وروحه الإيجابية التي زرعها في نفوس اللاعبين طيلة فترات البطولة.

كما شهدت البطولة تألق عناصر المنتخب الوطني، حيث تُوّج الحارس شعيب بلعروش بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال اللاعب عبد الله وزان جائزة أفضل لاعب في البطولة، ما يعكس الهيمنة المغربية على الجوائز الفردية إلى جانب التتويج باللقب.

19 أبريل، 2025 - 6:30 مساءً
0

مقالات ذات صلة

عموتة يحتفل باللقب

بقيادة عموتة.. الجزيرة الإماراتي يتوج بطلا لكأس الرابطة

2025-04-19 / 21:22
بادو الزاكي

مايوركا الإسباني يخصص تكريما مميزا لحارسه السابق بادو الزاكي…

2025-04-19 / 20:19
الملك محمد السادس

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ منتخب الفتيان بعد تتويجه…

2025-04-19 / 19:29
نبيل باها

نبيل باها: التتويج بكأس إفريقيا للفتيان مصدر فخر بالنسبة…

2025-04-19 / 19:17
للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا

للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من…

2025-04-19 / 17:30
يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول…

2025-04-19 / 15:26
"الكاف" تختار "لارام" شريكا رسميا ل"كان المغرب 2025" +(فيديو)

“الكاف” تختار “لارام” شريكا رسميا ل”كان المغرب 2025″ +(فيديو)

2025-04-19 / 14:41
عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية

عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة…

2025-04-19 / 11:08
لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة

لقجع يزور لاعبي منتخب أقل من 17 سنة ويحفزهم…

2025-04-18 / 21:43
تدريبات المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يُنهي تحضيراته لنهائي…

2025-04-18 / 18:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى