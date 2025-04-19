نبيل باها ينال جائزة المدرب الأفضل في كأس إفريقيا للفتيان

هبة بريس – رياضة

أعلنت الصفحات الرسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي عن تتويج الناخب الوطني نبيل باها بجائزة أفضل مدرب في بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي توّج بها المنتخب المغربي بعد فوزه في النهائي على منتخب مالي.

🇲🇦 𝗡𝗮𝗯𝗶𝗹 𝗕𝗮𝗵𝗮 🇲🇦 The mastermind behind a great success, here’s your Best Coach! 🔝#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/iwFXszVldK — CAF_Online (@CAF_Online) April 19, 2025

وجاء هذا التتويج المستحق تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه باها في قيادة “أشبال الأطلس” نحو اللقب، من خلال خططه الذكية وروحه الإيجابية التي زرعها في نفوس اللاعبين طيلة فترات البطولة.

كما شهدت البطولة تألق عناصر المنتخب الوطني، حيث تُوّج الحارس شعيب بلعروش بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال اللاعب عبد الله وزان جائزة أفضل لاعب في البطولة، ما يعكس الهيمنة المغربية على الجوائز الفردية إلى جانب التتويج باللقب.